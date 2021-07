Švédský vítěz The Open Stenson přijede na golfové Czech Masters

Vítěz britského majoru The Open a bývalý druhý hráč světa Švéd Henrik Stenson bude největší hvězdou golfového turnaje D+D Real Czech Masters. Česká zastávka okruhu European Tour se letos vrací do kalendáře po loňské pauze a na hřišti Albatross ve Vysokém Újezdu se bude hrát od 19. do 22. srpna s dotací milion eur.