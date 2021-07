Golfistka Vodičková si jako druhá Češka po Spilkové zahraje Solheim Cup juniorek

O nominaci si řekla zřejmě i obhajobou bronzu na evropském šampionátu European Young Masters do 16 let na konci minulého týdne ve finském Vierumäki. "Doufala jsem, že když se dobře umístím, tak by to mohlo vyjít. Jsem šťastná," uvedla Vodičková na webu České golfové federace.

Vodičková si zahraje Solheim Cup juniorek, určený pro hráčky do 18 let, jako teprve druhá Češka. Tou první byla v roce 2009 současná tuzemská jednička Klára Spilková.