Mexičan Ancer poprvé vyhrál na PGA Tour, Macujama opět nezvládl rozstřel

Šampion z Augusty Macujama zažil podruhé v krátké době neúspěch v play off. Na domácím olympijském turnaji v Tokiu ho to stálo bronzovou medaili. "Prohrát v rozstřelu je vždycky těžké, ale já dnes (v play off) nebyl schopen trefit fairway," litoval Macujama.

Třicetiletý Ancer se stal čtvrtým mexickým vítězem na PGA Tour, dočkal se při 121. startu. "Neskutečné, splnil se mi sen. Připadalo mi přitom, že na poslední devítce jsem zahodil spoustu ran a že ztrácím tak čtyři údery. Ale v golfu člověk nikdy neví," řekl Ancer.

Nejlepší trio zahrálo ve čtyřkolovém turnaji shodně 264 úderů. Nedařilo se olympijskému šampionovi Xanderu Schauffelemu z USA, který s výkonem o 16 ran horším obsadil dělené 46. místo. Po každém z prvních třech kol vedl další Američan Harris English, ale závěrečný den mu nevyšel a skončil o ránu čtvrtý.

JihoafričanVan Rooyen vyhrál poprvé na PGA Tour

Erik van Rooyen se na turnaji Barracuda Championship poprvé v kariéře zapsal mezi vítěze PGA Tour. V kalifornském Truckee zvítězil před čtveřicí Američanů. Turnaj se hodnotil podle systému stableford, při němž hráči získávají či ztrácejí body za to, zda absolvují jamky pod, nebo nad par. Takzvaný albatros (tři rány pod par) znamená osm bodů, eagle pět, birdie dva a jamka zahraná v paru nepřináší žádný bod. Naproti tomu bogey znamená ztrátu bodu a horší výsledek odečet tří.

Jednatřicetiletý Jihoafričan v závěrečném kole zahrál eagle, šest birdie včetně dvou na posledních třech jamkách a jen jedno bogey. To znamenalo +16 bodů, za čtyři kola jich nashromáždil rovných 50. "Byl to zkrátka můj den a udělal jsem další krok, který jsem si přál. Mám velké sny a ambice a vyhrát na PGA Tour bylo jedním z nich," radoval se Van Rooyen. O pět bodů méně zaznamenal Andrew Putnam, o další bod skončil třetí Scott Piercy.