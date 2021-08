Slovák Sabbatini po olympijském stříbru útočí na titul PGA v Greensboro

"Moje hra se ubírá správným směrem, zlomové bylo asi závěrečné kolo v Tokiu," připomněl Sabbatini nejlepší kolo celého olympijského turnaje, v němž zahrál 61 ran. Pětačtyřicetiletý rodák z jihoafrického Durbanu má v polovině turnaje v Greensboro skóre -10. O čtyři rány méně zatím potřeboval průběžný lídr Russell Henley z USA.

"Vždycky jsem na sebe vyvíjel příliš velký tlak, v Tokiu jsem se uvolnil a fungovalo to. Stejný přístup se snažím mít i tady, nepovedené rány si až tak nepřipouštím. Bylo by úžasné si zopakovat vítězství, ale uvidíme, co se stane" dodal Sabbatini, jenž má zatím z okruhu PGA Tour šest titulů. Poslední získal v březnu 2011 na Honda Classic na Floridě.

Spolu s rodákem z JAR jsou na dělené druhé příčce Američané Webb Simpson a Scott Piercy.