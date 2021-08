Na Czech Masters bude startovat rekordní počet 16 českých golfistů

Český turnaj European Tour se bude hrát na tradičním místě a stejně jako v minulosti se podařilo promotérské společnosti Relmost přivézt hvězdné hráče včetně dvou olympijských medailistů. Stříbro z her má i Švéd Henrik Stenson, který ho získal v roce 2016 v Riu de Janeiro. Na turnaj dorazí i Pádraig Harrington z Irska, který je kapitánem evropského týmu pro letošní Ryder Cup.

"Jsem rád, že můžeme vrátit turnaj do České republiky i na Albatross v době přetrvávajících hygienických opatření. A jsme rádi, že může startovat i šestnáct českých hráčů, nejvíce v historii turnaje. Poslední volnou hrací kartu od nás dostal amatér Matěj Bača za výborný výkon na turnaji v Berouně, hrají i mladí profesionálové," uvedl promotér Petr Dědek na dnešní tiskové konferenci.

V plné sestavě před Czech Masters. Ondřej Lieser, Rory Sabbatini s olympijskou medailí, Henrik Stenson, Danny Willett a Šimon Zach @EuropeanTour pic.twitter.com/K1cRLmN9wJ — Petr Dědek (@PetrDedekDDreal) August 17, 2021

Zahraničí hvězdy se v Praze teprve rozkoukávají. Harrington dorazí v průběhu dneška, Stenson po pondělním příletu ještě nestačil ani tréninkové kolo, ale na hřiště se už těšil. "Už nemívám moc šancí hrát na hřišti, které neznám, ale o tomto jsem hodně slyšel od dalších hráčů. Uvidíme, co mě tu čeká. Nemohu se dočkat," řekl. Pobyt v Česku si hodlá užít. "Rád bych zvládl nějaké dvě večeře ve městě a také krátké prohlídky Prahy," plánoval Stenson.

Rory Sabbatini vybojoval pro Slovensko stříbro na olympijských hrách

Murad Sezer, Reuters

Sabbatini na prohlídky kulturních památek čas mít nebude. Po zisku stříbra v Tokiu je v jednom kole. Nejprve absolvoval řadu cest po Slovensku a poté start na turnaji v USA, kde se neúspěšně snažil prodrat do závěrečné fáze sezony PGA Tour. Hned poté zamířil do Prahy. "Vlastně chvílemi přemítám, na kterém místě planety se právě nalézám. A na zítřek jsem si ještě naplánoval znovu cestu do Bratislavy, kde mě čeká přijetí u slovenské prezidentky Čaputové, čehož si nesmírně vážím," uvedl jihoafrický rodák, který přijal slovenské občanství poté, co se k východním sousedům přiženil.

Největší českou nadějí by měl být Ondřej Lieser, stálý hráč nejvyšší evropské série. Od návratu z olympiády, která se mu nevydařila, na žádném turnaji nestartoval a vrhnul se do přípravy. "Hodně tvrdě jsem trénoval, věřím, že lepší dny přijdou. Albatross bude velkou zkouškou, věřím, že sezonu prolomím. Jsem rád, že mohu hrát vedle takových skvělých hráčů. Henrik byl vždy mým vzorem, ani neumím popsat, jak rád zde vedle něj mohu sedět," uvedl na adresu švédské hvězdy. Do hry vyrazí podle pořadatelů po boku Sabbatiniho, kterého dobře zná z turnaje ve slovenském Penati, kde spolu před dvěma lety hráli play off o vítězství.

Vedle Liesera bude hrát dalších 15 českých hráčů včetně tří amatérů. "To je jedna z věcí, která mě potěšila po zvolení do funkce prezidenta České golfové federace. Hned na počátku jsem zjistil, že spolupráce s Relmostem je velmi korektní, a i díky tomu může tolik našich hráčů dostat šanci v takové soutěži vůbec hrát," řekl nově zvolený prezident federace Vratislav Janda.

Čtyřdenní turnaj začne ve čtvrtek a hráče čeká novinka v podobě zcela nových písečných překážek, které na Albatrossu změnili. "Všechny jsou přebudovány, patnáct jich zmizelo a všechny zbylé mají i nový druh písku," zmínil největší úpravu na hřišti od posledního Czech Masters generální manažer resortu Stanislav Liesner.

Akce bude přístupna divákům, podmínky pro vstup do areálu a možnosti k získání vstupenek nebo vstupu zdarma najdou na webu turnaje www.czechmasters.cz.

Součástí tiskové konference na Občanské plovárně v Praze byla i charitativní exhibice s chipováním na plovoucí green, v níž po boku golfových hvězd nastoupily i děti, které jsou součástí projektu ČGF Se školou na golf. Vítězný dětský tým Henrika Stensona si odvezl pro svoji školu šek na 20 tisíc korun.