Golfista Lieser je na Czech Masters po prvním kole o ránu za vedoucí dvojicí

Naději projít cutem mají z českých hráčů i Michal Pospíšil, který je s ranou pod par na děleném 37. místě, a také v paru na děleném 54. místě Matyáš Zapletal a Filip Mrůzek, ten jako poslední domácí hráč prošel v roce 2016 na Czech Masters do víkendových kol.

Loňský celkový vítěz druhé evropské série Challenge Tour Lieser letos neprožívá nejlepší sezonu a ani úvod na Albatrossu nenapovídal zlepšení. Na první a druhé jamce zapsal bogey, ale poté se chytil. "Od čtyřky se to rozjelo, od té doby jsem hrál velmi dobrý golf. Byl jsem hlavně dobrý z 'týčka'," pochvaloval si Lieser odpaly. Přidal šest birdie a na osmnáctce si vyslechl potlesk fanoušků.

Kolo absolvoval třicetiletý LIeser v trojici se Stensonem, který má ve sbírce i triumf na British Open, a majitelem tří major titulů Irem Pádraigem Harringtonem. "Na začátku tam nějaké nervy byly, i když jsem byl nadšený, že hraju s dvěma legendami světového golfu. Navíc Henrik patří na vrchol mých oblíbených hráčů," řekl Lieser. Viděl tak i nejlepší ránu prvního kola - Švéd si na pětiparové devítce přihrál z dálky na eagle. Ve stejném složení půjdou i v pátek.

Pospíšil startoval z desítky a po třech jamkách měl nadějné skóre -2. Do konce kola zapsal dvě chyby a pod par se dostal díky birdie na jamce číslo šest. "Je to poprvé, co jsem se nevystřelil z turnaje hned po prvním kole. Z toho mám velkou radost," uvedl Pospíšil.

Skvěle začal kolo Slovák Rory Sabbatini. Stříbrný olympijský medailista z nedávného turnaje v Tokia měl po pěti jamkách -4, ale den dokončil jako Pospíšil s ranou pod par.

Loni se Czech Masters, které se na Albatrossu koná od roku 2014, kvůli koronaviru nehrálo. Předloni zvítězil Belgičan Thomas Pieters, který tak navázal na triumf z roku 2015, ale tentokrát ve startovní listině chybí.