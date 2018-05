Simpson ovládl The Players, Thomas je golfovou jedničkou

Prestižní golfový turnaj The Players Championship vyhrál Američan Webb Simpson. Jeho krajanovi Justinu Thomasovi stačilo 11. místo, o které se podělil mimo jiné s Tigerem Woodsem, aby se stal poprvé v kariéře světovou jedničkou. V čele žebříčku pětadvacetiletý hráč vystřídal dalšího Američana Dustina Johnsona.

Webb Simpson vyhrál prestižní The Players Championship.

Simpson měl před posledním kolem turnaje nazývaného pátý major luxusní náskok sedm ran, nakonec zvítězil o čtyři údery před trojicí soupeřů. Dvaatřicetiletý šampion US Open z roku 2012 si připsal páté vítězství na PGA Tour, na které čekal od října 2013.

"I když jsem čtyři roky nevyhrál, nikdy jsem o sobě nepochyboval. Ale je to dlouhá doba," uvedl Simpson. Závěrečný den mu nevyšel a zahrál 73 ran. "Dneska to bylo těžší, než jsem myslel. Nevydechnete si, dokud míček není na sedmnáctce. Když tam byl, začal jsem se uvnitř radovat," řekl vítěz soutěže z dotací 10,5 milionu dolarů, z které si ukrojil téměř dva miliony.

Vítězství věnoval svému otci, který loni v listopadu zemřel. "Táta mě ke golfu přivedl. Podporoval mě i v jiných sportech, ale mohl mi říct, že golf mi jde líp," uvedl Simpson.

K vítězství mu pomohl i vyrovnaný rekord hřiště v Ponte Vedra Beach z pátečního druhého kola, v němž zahrál 63 ran. V neděli ho napodobil jiný americký hráč Brooks Koepka, kterému ke stejnému výkonu pomohl i albatros (tři rány pod normu) na pětiparové 16. jamce. V konečném pořadí se vytáhl na dělenou 11. příčku se ztrátou sedmi ran na vítěze.

Thomas se stal jednadvacátou světovou jedničkou od roku 1986, kdy se začal žebříček počítat. V 25 letech je čtvrtou nejmladší jedničkou v historii po Woodsovi, Jordanu Spieth a Rorym McIlroyovi.

Světový golf má nového vládce po 64 týdnech. Thomas vystřídal dalšího Američana Dustina Johnsona a doufá, že první místo udrží co nejdéle.

"Jsem pyšný na to, že jsem se tam dostal. Ale mnohem důležitější pro mě je, jak dlouho tam zůstanu," řekl Thomas po turnaji The Players Championship v Ponte Vedra Beach, kde obsadil dělené 11. místo a z druhé příčky v žebříčku poskočil poprvé v kariéře na vrchol.

Do čela mu pomohla vydařená loňská sezona, v níž vyhrál pět turnajů PGA Tour včetně majoru PGA Championship, a spolehlivé výkony v tomto roce. Letos zatím přidal jedno vítězství a nejhůře skončil dvaadvacátý.

"Chci být první v žebříčku fakt dlouho, protože to znamená, že hraju lépe než všichni ostatní a není to jen chvilkově," řekl pětadvacetiletý rodák z Kentucky, který se stal čtvrtou nejmladší světovou jedničkou v historii. Rekordmanovi Tigeru Woodsovi se to povedlo v 21 letech, Rorymu McIlroyovi a Jordanu Spiethovi ve 22 letech.

Johnson přišel o golfový trůn po The Players Championship, jehož závěr se mu nepovedl. V posledním kole klesl z třetího místa na dělené sedmnácté. V čele žebříčku se držel od loňském února, nejdéle od rekordmana Woodse, kterému se to v letech 2005 až 2010 povedlo 281 týdnů v řadě. Celkem byl Woods jedničkou 683 týdnů.

Golfový turnaj The Players Championship v Ponte Vedra Beach (dotace 10,5 miliónu dolarů, par 72): 1. Simpson 270 (66+63+68+73) 2. Walker 274 (69+68+70+67) Schauffele (všichni USA) 274 (68+68+71+67) a Schwartzel (JAR) 274 (68+66+73+67) 5. Day (Austr.) 275 (69+67+71+68) a Dufner (USA) 275 (72+69+66+68)