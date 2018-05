Olympijský vítěz Rose vyhrál turnaj PGA na Colonialu

Nedělní triumf byl jeho devátý v kariéře na PGA Tour a druhý v této sezóně, navíc spojený s prémií 1,28 miliónu dolarů. S odstupem tří ran skončil druhý vítěz loňského US Open Brooks Koepka, jenž v posledním kole odsoudil ke třetí příčce Emiliana Grilla z Argentiny.

"Jsem spokojený s tím, jak jsem celý týden hrál. Na tomto hřišti jsem nebyl osm let a zvítězit tu je fajn. Příprava jde správným směrem, ale do US Open je ještě co zlepšovat," připomněl Rose major, který začne 14. června.