Rusko otevře hranice pro zahraniční sportovce a trenéry

Rusko zmírnilo opatření o cestování, aby umožnilo zahraničním trenérům a sportovcům návrat do země. Rusko vyhlíží restart nejvyšší domácí fotbalové soutěže, k němuž by mělo dojít 21. června.

Rusko mělo od března prakticky uzavřené hranice, aby zabránilo šíření koronaviru. Vláda nyní umožní příjezd do země těm, kteří mají smlouvu s ruským sportovním týmem či organizací. Mezi nimi je i český reprezentační fotbalista Alex Král, jenž je od loňska hráčem Spartaku Moskva a koronavirovou pauzu tráví v Česku. Po příletu do Ruska budou muset cizinci do dvoutýdenní karantény, během níž budou pod lékařským dohledem.

"Toto rozhodnutí pomůže profesionálním sportovním organizacím včetně klubů první ligy, aby mohly zahájit trénink poté, co budou uvolněna opatření zavedená kvůli šíření koronaviru," uvedla vláda.