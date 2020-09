Prymula vydal rozkaz. Sport běží dál, diváků ale výrazně ubyde

"Jsme v situaci, kdy vidíme nárůst případů a ve srovnání s Evropou a světem naše data nejsou uspokojivá. Můžeme se porovnávat se zeměmi, kde je nárůst alarmující," uvedl zavedení dvou balíků opatření Prymula, který převzal ministerstvo po svém předchůdci Adamu Vojtěchovi v úterý.

Sportu se dotýká první opatření. "Týká se shromažďování. Asi se shodneme, že hromadné akce jsou problémem, kde dochází k nákaze. Vidíme, že třeba bundesliga se hraje bez diváků, stejně tak Liga mistrů. Naše opatření ale nejsou tak restriktivní, aby se nemohly uskutečnit sportovní nebo kulturní aktivity," poznamenal Prymula.

Sportovním utkáním tak od čtvrtka bude moci přihlížet tisíc sedících diváků ve vnitřním prostoru a dva tisíce ve venkovním, pokud umožňuje parcelaci do sektorů. "Poměrové navýšení podle kapacity stadionů, které bylo diskutováno, jsme nepřijali, protože by se kolem stadionu pohyboval větší počet lidí," uvedl Prymula. Současně platí, že venkovní akce na stání se mohou konat pouze do účasti 50 osob a vnitřních se nesmí zúčastnit víc než deset stojících lidí.

Ministr zdravotnictví Roman Prymula v Praze představil nová opatření proti šíření covidu-19.

Ondřej Deml, ČTK

Opatření již dopředu kritizovali zástupci řady sportů, např. některé kluby hokejové extraligy ještě před vyhlášením opatření naléhaly, aby byly soutěže zastaveny. Předseda Národní sportovní agentury Milan Hnilička nicméně považuje vládní omezení za rozumná. S výjimkou fotbalu a hokeje prý sportovní prostředí neomezují. Pro profesionální sport ve spolupráci s ministerstvem průmyslu dokončuje mimořádný dotační program, který by měl klubům kompenzovat ztráty.

Hnilička v úterý jednal s novým ministrem zdravotnictví Romanem Prymulou o připravovaných opatřeních. S vyjednaným kompromisem je spokojený. "Myslíme si, že ta opatření jsou velmi rozumná i v kontextu toho, že jsou časově ohraničená, mluví se o dvou týdnech. Pro většinu sportovního prostředí jsou tato opatření přijatelná a neomezující. Ale samozřejmě pro profesionální soutěže jako fotbal a hokej jsou velmi omezující," uvedl v České televizi před tím, než Prymula na tiskové konferenci opatření oficiálně oznámil.

Kritiku ze strany klubů ale chápe. "Je to na rozhodnutí organizátora soutěže. Možná by to v tomhle období bylo rozumné. Možná by to pomohlo k uklidnění epidemiologické situace," poznamenal někdejší hokejový brankář Hnilička. Na hokejovou extraliga zatím dorazilo nejvíce fanoušků v Pardubicích, kde zápas 2. kola s Plzní vidělo 5118 lidí. Na fotbal dosud dorazilo nejvíc fanoušků v pátek do Edenu, kde ligovou předehrávku mezi Slavií a Teplicemi sledovalo 9285 diváků.