Sportovci na OH v Tokiu budou testováni každých čtyři až pět dnů

Sportovci budou příští rok na olympijských hrách v Tokiu testováni na koronavirus každých čtyři až pět dnů a před příjezdem do Japonska se budou muset prokázat nejdéle tři dny starým negativním testem. Aktivní účastníci mají pobyt v japonské metropoli omezit na minimum. Oznámili to dnes organizátoři her, které byly kvůli koronaviru přeloženy z letoška na příští rok.