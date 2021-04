Předseda Národní sportovní agentury Hnilička plní slib: Rozeslali jsme přes tři miliardy korun

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy mělo desítky let problém s rozesíláním dotací na činnost i těch nejmenších klubů. Posílalo peníze většinou až ve druhé polovině roku, spíš ve čtvrtém čtvrtletí, kdy už kluby neměly šanci je proinvestovat. Jedním z hlavních úkolů, které má ředitel Národní sportovní agentury (NSA) Milan Hnilička je urychlení vyplácení. I přes složitou koronavirovou situaci se to daří. Sportovním organizacím už odešlo 3,6 miliardy korun a jím daný slib by měl být zcela naplněn v průběhu dubna. Nyní také jedná s ministrem zdravotnictví o otevření alespoň venkovních sportovišť pro amatérský sport a mládež.