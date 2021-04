Fotbalisty v Jižní Americe naočkují darovanou vakcínou

Jihoamerické fotbalové kluby budou moct naočkovat své hráče proti koronaviru 50.000 dávkami vakcíny Sinovac, kterou kontinentální federace obdrží od čínského výrobce darem. Oznámil to šéf organizace CONMEBOL Alejandro Domínguez, podle kterého se bude očkování týkat předních mužských i ženských týmů.

"Tohle je ta nejlepší zpráva, kterou mohla jihoamerická fotbalová rodina dostat. Je to velký krok k vítězství nad koronavirovou pandemií, ale neznamená to, že se přestaneme chránit," uvedl podle agentury Reuters Domínguez s tím, že dodávku vakcín vyjednali zástupci Uruguaye v čele s prezidentem země Luisem Lacallem Pouem. Čínské firmě poděkoval za to, že pochopila, že "fotbal je pro Jihoameričany důležitý z ekonomického a kulturního hlediska i pro jejich fyzické a duševní zdraví".

Na kontinentu jsou kromě domácích soutěží v běhu i Pohár osvoboditelů a Jihoamerický pohár, jejichž účastníci absolvují často sáhodlouhé cesty. V červnu a červenci se pak bude hrát odložené mistrovství Jižní Ameriky v Argentině a Kolumbii, kde chtějí mít pořadatelé i diváky.