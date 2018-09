Nepodepsáno. Schůzka posun nepřinesla, o Ledecké se jedná dál

Po slovních přestřelkách v uplynulých dnech dnes zavládl na lyžařské frontě relativní klid a rétorika obou zainteresovaných stran se držela jen věcného konstatování. „Po dnešním setkání se zástupci agentury Sport Invest se Svaz lyžařů rozhodl, že nebude do ukončení jednání podávat žádné informace médiím. Pevně doufáme v to, že dospějeme k oboustranné dohodě, nicméně jednání stále pokračují," uvedl v tiskové zprávě mluvčí SLČR Tomáš Haisl.

A ve stejném duchu se pak nesly i informace od Sport Investu. „Se zástupci Svazu lyžařů jsme se dnes sešli, o celé věci budeme dál jednat. Více informací však v tuto chvíli nebudeme poskytovat," uvedla ve svém prohlášení agentura, v jejímž portfoliu Ledecká patří k hlavním hvězdám.

Spor o podmínky výběru sponzorů

Jednání o podobu nové reprezentační smlouvy úspěšné lyžařky a snowboardistky se vyostřila zkraje týdne poté, co agentura přišla s tvrzením, že si svaz podpis smlouvy vymiňuje ultimativním způsobem - Sobotka v dopise Trávníčkovi uvedl, že Ledecké hrozí odejmutí statutu reprezentanta a zastavení financování, pokud k podpisu nedojde do 31. srpna. Ke stejnému postupu pak SLČR chtěl vyzvat i Český olympijský výbor a Duklu, která závodnici zaměstnává.

Na úterním jednání výkonného výboru Svaz lyžařů sice navýšil finanční příspěvek na nadcházející sezónu pro Ledeckou o 800 000 korun, situace se tím ale nijak nevyřešila. Jak Sport Invest informoval ve středu, spor není o výši státního příspěvku, ale o podmínkách výběru komerčních partnerů. "Svaz nepochopil, proč je pro nás návrh smlouvy nepřijatelný. Není to o výši státní podpory," uvedl Trávníček.

„Svaz nás a Ester omezuje ve výběru komerčních partnerů. Pokud bychom podepsali navrhovanou smlouvu do 31. srpna, tak by Ester přišla ve čtyřletém období o částku, která by pokryla celou jednu další sezónu. My se těch peněz vzdát nechceme, protože je Ester potřebuje. Svaz ale nenabídl žádnou alternativu. Problémem jsou reklamní plochy na kombinézách a jejich využití pro prezentaci komerčních subjektů. Pokud se toto upraví, jsme připraveni smlouvu podepsat," dodal šéf agentury.

Ani čtvrteční osobní jednání ale posun nepřineslo. Ledecká i bez nové smlouvy může startovat v testovacích závodech během probíhající přípravy, svůj statut ale potřebuje mít vyřešený do startu Světových pohárů. Alpským lyžařům začíná seriál na konci října, snowboardistům v prosinci.