Změny u Ledecké! Budu mít nové kámoše, hlásí nejmladší česká legenda

Zatímco v zákulisí se stále bouřlivě řeší detaily její reprezentační smlouvy, Ester Ledecká se dál soustředí na to, co ji baví nejvíc - lyžování a snowboarding. V pátek v zářivě bílých šatech ozdobila galavečer ke sto letům českého sportu. V pouhých 23 letech byla dvojnásobná olympijská vítězka jasně nejmladší mezi pozvanými sportovními legendami. „Je to pro mě čest,“ ujišťovala a v následujícím rozhovoru pro Sport.cz prozradila i to, jaké změny ji v nové sezóně čekají.