Samková trenérkou! V sezóně podřídí všechno medaili z mistrovství světa

„Na šampionátech se jen zhoršuju. Byla jsem pátá, pak dvakrát sedmá, naposledy dvanáctá. Už je na čase, aby nějaká medaile cinkla. Trať znám, před dvěma lety se mi tam na Světovém poháru dařilo. Ale i když to neklapne, tak co. Ještě nejsem stará," culí se Samková, která má podle trenéra Marka Jelínka vynikající formu.

„Evka jezdí možná nejlépe v kariéře. Fyzicky je na tom skvěle, rameno drží, nevidím důvod, proč by neměla vyhrát," říká Jelínek. „Když je Jelen nadšený, vím, že je to dobré," doplňuje Samková. Do začátku MS je ovšem daleko, téměř čtyři měsíce. Do té doby absolvuje 25letá olympijská vítězka ze Soči a bronzová z Pchjongčchangu dva závody Světového poháru (v prosinci v Montafonu a v Cervii).

Vzhledem k zamýšlenému útoku na premiérovou medaili ze světového šampionátu pro ni tentokrát nebude SP prioritou. „Když Evka neskončí na bedně, smutnit nebudeme. Světový pohár bereme jako přípravu na mistrovství světa," podotýká Jelínek.

Jeho svěřenkyně ukončila loňskou, olympijskou, sezónu závodem Světového poháru v Moskvě, poté se vydala na měsíční pouť Evropou. S bývalým skikrosařem Tomášem Krausem, jehož společnost SnowNomads Samkovou marketingově zastupuje, natáčeli cestopisný dokument (vysílat se bude v lednu 2019 na některém z kanálů České televize).

„Byla to relativně nová výzva v mém životě. Natáčení zahrnovalo pár adrenalinových věcí, zdolávali jsme ferratu. Snažili jsme se ukázat zajímavá místa z pohledu sportovců, byli jsme ale například také v muzeích. Hrozně mě celý projekt bavil a zábava rozhodně neskončila poslední klapkou. Následovaly střižna, namlouvání, postprodukce. Doufám, že diváci budou z výsledku nadšení," věří Samková.

Na dovolené v Americe

Cestování má v krvi, během posledního půl roku nalétala desetitisíce kilometrů, v letadel a v autech strávila desítky hodin. V létě si udělala radost dovolenou ve Spojených státech, projela velkou část Kalifornie. „Byla jsem v Yosemitském národním parku, chodila po horách, koupala se. Nádhera," pochvaluje si Samková.

Začátkem července se stavila na kempu, který SBX tým tradičně pořádá pro děti na Lipně, za pár týdnů nabrala kurz Nový Zéland. V rámci měsíčního přípravného pobytu fušovala do řemesla svému kouči Jelínkovi. Stala se součástí trenérského týmu, který na zde vedl juniory na MS (páté místo si vyjela Vendula Burešová).

„Poprvé jsem si vyzkoušela klasický trenérský pérunk. V této roli jsem sice už jednou byla, ale to mi byla devatenáct, pomáhala jsem minimálně. Jezdci byli o dost starší, to se radí divně. S juniory mě to bavilo," podotýká Samková. „Byla to skvělá zkušenost pro všechny. Evina budoucnost se jednou snad kolem trénování bude točit," dodává Jelínek. „Trénovat by se mi líbilo, ale spíš malé děti. S nimi můžete jezdit. U starších sedíte, radíte a koukáte, jak jedou dolů," připomíná s úsměvem Samková.