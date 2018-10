Stenmarkův rekord? Hvězdná Vonnová mění názor, po sezóně ukončí kariéru

Vonnová na únorové olympiádě v Pchjongčchangu, kde se díky třetímu místu ve sjezdu stala nejstarší olympijskou medailistkou ve sjezdovém lyžování, tvrdila, že bez překonání Stenmarkova rekordu svahy neopustí.

V létě oznámila, že ji čeká poslední závodní sezona v životě. Ani tehdy ale ještě nedokázala odpovědět na otázku, co by udělala, pokud by jí Stenmarkův rekord unikl.

Teď už má jasno. "Na sto procent po téhle sezoně skončím. Pokud bych dokázala překonat ten rekord, bylo by to skvělé, ale i kdyby ne, byla to skvělá jízda a pořád jsem nejúspěšnější ženou. Myslím si, že to je pořád něco, na co mohu být opravdu hrdá. Takže prostě uvidíme, co se tento rok stane," řekla ve čtvrtek Vonnová, která moderovala diskusní panel o drobném podnikání.

Sama chce začít podnikat, až pověsí lyže na hřebík. "Moje zkušenosti na svazích mi pomohly k tomu, abych se stala tím, kým jsem. Jsem přesvědčená, že se mi tyhle lekce vyplatí, až začnu objevovat, co budu dělat dál," uvedla dvojnásobná mistryně světa, která v roce 2015 založila nadaci zaměřenou na vzdělávání.

Během kariéry se potýkala s opakovanými zraněními kolen a řadou zlomenin. Kvůli vážnému zranění kolena přišla o olympijské hry 2014 v Soči a následky tohoto úrazu ji trápí dodnes. Navzdory tomu získala letos v únoru olympijský bronz. Jejím prvním závodem v rozlučkové sezoně by měl být na konci listopadu sjezd v kanadském Lake Louise.