Rakušanky? Vonnová? Nejrychlejší byla skoro pořád Ester, líčí trenér Ledecké

Trenér Tomáš Bank věří, že se Ester Ledecká v nové sezoně v rychlostních disciplínách na lyžích zařadí ve Světovém poháru do elitní desítky. A jednou za zimu by mohla vystoupit i na stupně vítězů.

"Když bude všechno ok, tak by v rychlostních disciplínách měla v každém závodě atakovat desítku. To by mohlo být reálné," předpovídal Tomáš Bank výsledky Ledecké v blížící se zimě na mediálním dnu výrobce lyží Atomic.

Ve Světovém poháru dokázala Ledecká vyhrát dva tréninky sjezdu a v elitní desítce skončila v závodu zatím jen jednou před rokem v kanadském Lake Louise. Na únorové olympiádě ale šokovala triumfem v super-G.

Právě sjezd a superobří slalom patří na lyžích k výsadním disciplínám třiadvacetileté závodnice. Podle Banka by nemuselo trvat dlouho, aby se dostala i v SP na stupně vítězů. "Pokud pojede dost závodů, tak by mohla být i nějaká bedna. Neříkám, že bude vyhrávat každý závod, ale může se to jednou za sezonu povést," uvedl.

Bankovy předpovědi vycházejí i z nedávného tréninku v Chile. Ledecká podle jeho slov porážela Rakušanky a jezdila vyrovnaně s Američankou Lindsey Vonnovou. "V podstatě skoro pořád byla nejrychlejší. Znamená to, že to je možné, ale jestli to prodá v závodech, to je druhá věc. V těch ji zatím porážely," řekl Bank.

Podle něj Rakušanky v závěrečných tréninkových jízdách používaly závodní vosky a kombinézy, aby se Ledecké vyrovnaly. "V prvních trénincích dostávaly hodně, Ester jim dávala takzvaně na prdel. Pak už tolik ne, některé ji i porážely a kluci od Rakušáků zjistili, že fakt mazali závodními vosky," uvedl Bank.

V přípravě Ledecká pracovala na zlepšení skoků a vyladění sjezdového postavení. "Občas měla problém, že měla zadek moc nízko, ale to si myslím, že se podařilo zredukovat," řekl kouč. Zlepšit se snažila i starty, v kterých hodně zaostává. Proto ladila techniku bruslení nebo intenzitu odpichování hůlkami. "A podařilo se jí v jednom tréninku na prvních třech vteřinách stáhnout patnáct setin," řekl Bank.

Poprvé se Ledecká ukáže v nové sezoně na přelomu listopadu a prosince v Lake Louise a následně ve Svatém Mořici. Vynechá Val d'Isere, jelikož bude mít závody na snowboardu. "A další program se bude ladit podle výsledků," doplnil Bank.

Věří, že se brzy vyřeší dohady okolo reprezentační smlouvy Ledecké. "Že budou všichni na všech stranách rozumní a nakonec to podepíšou," uvedl.