Takhle končit nechci, řekl si Krýzl po vážném zranění. Hodlá se vrátit ještě silnější

Na svém webu má motto „Co tě nezabije, to tě posílí“. V tom případě musí mít Kryštof Krýzl síly na rozdávání. Dvaatřicetiletý slalomář se vyhrabal z řady zdravotních potíží, ty nejčerstvější ho potkaly v nejnevhodnější moment. Vazy v koleni si přetrhl jen pár dnů před plánovanou cestu na svou čtvrtou olympiádu v Pchjongčchangu.

Na mrzutém okamžiku při obřím slalomu v německém Ga-Pa dokázal najít něco pozitivního. „Načasování bylo nešťastné, ale aspoň se to stalo blízko Innsbrucku. Tam na klinice je specialista na kolena, který přede mnou operoval další sjezdaře,“ vyprávěl Krýzl.

Olympiádu sledoval

A tak i když poškození kolene bylo celkem vážné, kromě vazů si při pádu poškodil i meniskus, dokázal se dát brzy do kupy. A rychle měl jasno, že se mezi elitu ve Světovém poháru zase zkusí probít.

„Zvažování, jestli to má smysl, bylo celkem krátké. Nevěděl jsem, jak koleno bude fungovat, ale hned jsem si říkal, že zraněním končit nechci,“ vypráví. I přenosy z Pchjongčchangu si v televizi pustil. „Jsem sportovní fanda, tak jsem to prožíval. Ale jasně, že mě to mrzelo,“ líčí.

Během rekonvalescence kolem sebe sestavil nový tým. Jeho bývalý italský kouč Daniel Fahrner totiž vloni prodělal mrtvici a jeho skupina přestávala fungovat. Krýzl tak angažoval jako trenéra Rakušana Dietmara Thöniho, vyhledávaného kondičního kouče Daniela Hejreta a servismana Miloše Machytku, jenž v minulosti pomáhal Šárce Strachové.

Návrat v Levi

Krýzl, jenž si kvůli lepším podmínkám zařídil druhý domov v blízkosti Pitztalského ledovce, už zvažoval naskočit do SP o víkendu v rakouském Söldenu, ale nakonec svůj návrat odsunul o tři týdny do finského Levi.

„Budu si muset vyjíždět body, po zranění jsem v žebříčku hodně klesnul. Hlavním cílem je ale až mistrovství světa,“ vyhlíží únorový šampionát ve švédském Aare.

A třeba se přece jen dočká své čtvrté olympiády, za čtyři roky v Pekingu. „Nemám teď snadnou pozici, i s financemi je to složitější. Ale lyžování mě baví, a když tu možnost mám, chci se vrátit ještě silnější než před zraněním,“ předsevzal si.