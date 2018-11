Končím! ohlásil Koudelka po mizerné sezóně. Manželka mu ale změnila plány

Už jste hodil minulou zimu za hlavu?

Nic jiného mi nezbylo. Já ji chtěl hodit za hlavu tím, že skončím. Nakonec jsem se rozhodl, že to ještě zkusím, a jsem za to rád.

Co vás přimělo změnit názor?

Hlavně manželka, která si asi nedokázala představit, že bych skončil a byl s ní doma (úsměv). Hodně jsem to s ní probíral. Nikdo jiný o tom nevěděl, jen ona a Plechy (osobní kouč Luboš Plecháč). Dali jsme si dohromady pro a proti, manželce přišlo líto po takové sezoně končit. Asi měla pravdu, doufám, že jí po sezoně poděkuju, že to byl dobrý tah.

Myšlenky na konec se vám honily hlavou už průběhu olympijské zimy?

Až když skončily závody, vůbec jsem neměl chuť do trénování, nic mě nebavilo. Bylo to asi nejtěžší období, co jsem zažil. Ale doufám, že jsem si to dno vybral, a teď se od něj odrazím nahoru.

Léto vám dalo naději, že se to povede?

Nebylo úplně optimální. Výsledky sice nějaké byly, ale měl jsem na víc. Důležité pro mě bylo, že se podařila vyskákat kvóta pro Světový pohár. Mohl jsem se soustředit spíš na sílu než na techniku, takže závěr Grand Prix nebyl úplně optimální.

Potěšilo vás, že se vedení skokanského úseku ujal váš dlouholetý parťák Jakub Janda?

Určitě. Ale nemá to jednoduché, co si budeme povídat, je to běh na dlouhou trať. Věřím, že skoky pozvedne, pro nás je dobré, že můžeme normálně komunikovat, což je pro mě strašně důležité.

U týmu skončil rakouský kouč Richard Schallert, na něhož jste hodně dal. Jste spolu dál v kontaktu?

Občas si napíšeme, ale jak jsem pochopil, nejradši by na skoky zapomenul, tak ho moc nedráždím.

Pod Davidem Jiroutkem, který se k reprezentaci vrátil, jste přípravu změnil?

Vůbec. Furt dělám ty samé tréninky, máme stejný rakouský systém. Ani nic měnit nechci, jen mi přijde, že je uvolněnější atmosféra v týmu, hrajeme víc her. To je asi největší změna.

A také asi ve vybavení, už nemusíte nosit obří a často vysmívané helmy, nový šéf úseku Jakub Janda sehnal nové od firmy Uvex.

To je neskutečný rozdíl. Při prvním skoku jsem měl pocit, že na hlavě nemám vůbec nic. Po nějakých čtrnácti letech, co jsme o ně prosili, se to konečně povedlo.

A další vybavení? Trenér Jiroutek si ho pochaloval…

David chválí pořád všechno, je optimistický, což je dobře. Ale materiál určitě není špatný, konečně máme látky, které u nás byly vloni zapovězené, když jsme byli omezeni barvami kombinéz. Jen nemáme ozkoušené lyže, to nás čeká možná až na prvním svěťáku ve Wisle (příští víkend).

Je velký problém, že jste zatím skákali jen na keramické stopě?

Možná už jiný týmy na sněhu skákaly třeba v Rovaniemi. Ale mně to nevadí, přijde mi to stejné jako v létě.

Vítáte, že sezóna začne ve Wisle místo finského Kuusama, kde se startovalo v minulých letech?

Určitě. Kuusamo je hodně větrné a studené. Wisla taky nebude bez větru, ale je pro nás příjemné, že neletíme nikam daleko, je to jen čtyři hodiny autem.

Co by vás v zimě potěšilo? Vloni jste po parádním létě věřil v útok na stupně vítězů…

Teď jsem v jiné situaci, doufám, že po minulé zimě ode mě lidi tolik nečekají, tak můžu být relativně v pohodě. Hodně záleží, jak se povede první závod a sezona se nastartuje. Vím, že mám na to skákat lepší výsledky než vloni.