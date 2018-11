Lyžování bez další hvězdy? Bauerův velký rival zvažuje konec kariéry

Svou bohatou sbírku medailí už fenomenální lyžař Petter Northug s největší pravděpodobností nerozšíří. Dvaatřicetiletý Nor se v posledních letech na běžkách trápil a podle svých slov má nyní pár dní před začátkem sezony tu nejhorší formu. A tak není divu, že nevylučuje brzký odchod do důchodu.

Pamatujete? Dlouhé roky sváděl Petter Northug boje o cenné kovy s českou hvězdou bílé stopy Lukášem Bauerem. Zatímco jednačtyřicetiletý Bauer se už rozloučil se svou úspěšnou kariérou, o devět let mladší Northug pokračuje. Už ale bez větších úspěchů. Čtyřnásobný olympijský medailista hledá poslední dobou marně svou famózní formu.

„Jsem v historicky nejhorší formě své kariéry,“ prohlásil Petter Northug na webu sport1.de. „Když nebude tělo pozitivně reagovat, tak už do toho nebudu mít žádnou chuť. Bude to znamení, že už to stačilo,“ vysvětloval norský běžec na lyžích, kterému kvůli různým zdravotním problémům chybí více než dvě stovky odtrénovaných hodin.

„Muselo by se stát něco mimořádného, abych nastoupil do Světového poháru ještě před Vánoci,“ uvedl s tím, že jako nereálnou považuje i účast na Tour de Ski, která se tradičně koná na přelomu roku. Současnou situaci považuje šestnáctinásobný medailista ze světových šampionátů za deprimující, a tak se pomalu začíná smiřovat s tím, že odejde do důchodu.

„Takový je život. Někdy to prostě nejde tak, jak člověk chce. Zažil jsem toho hodně skvělého, takže si nemůžu stěžovat. Bylo to jako pohádka,“ uzavřel Northug.

Pokud doopravdy ukončí kariéru, přijde Norsko během několika měsíců o další hvězdu, která se rozhodla skončit s lyžováním. Na závodech již totiž neuvidíme fenomenální Marit Björgenovou, která má patnáct olympijských medailí.