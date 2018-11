Norská běžkyně na lyžích Therese Johaugová oslavila vítězný návrat do Světového poháru po dopingovém trestu. Ve finském zimním středisku Ruka ovládla první distanční závod sezony a na trati 10 km klasicky porazila o 22,5 sekundy druhou Švédku Charlotte Kallaovou. Ruský Alexandr Bolšunov vyhrál po sobotním sprintu i závod na 15 km klasicky. Češi nebodovali.

Třetí doběhla další švédská reprezentantka Ebba Anderssonová. Za třicetiletou Johaugovou, která naposledy v SP závodila v sezoně 2015/16, zaostala o 32,8 sekundy. Obhájkyně křišťálového glóbu Heidi Wengová z Norska zahájila sezonu 13. místem.

"Byl to vážně dobrý závod. Vůbec bych si nemyslela, že sezonu zahájím vítězstvím. Ale snila jsem o tom, že první závod vyhraju, a teď se mi to splnilo," radovala se Johaugová po suverénním výkonu. Jen pět soupeřek doběhlo do cíle se ztrátou pod jednu minutu.

Johaugová měla pozitivní test v přípravě v říjnu 2016 a dostala trest na 18 měsíců. V SP přišla o dvě sezony, návrat ale ozdobila 43. vítězstvím v kariéře. Dočkala se ho po 988 dnech, naposledy slavila v březnu 2016 ve finále sezony celkový triumf v minisérii Ski Tour Canada.

Jediná česká závodnice ve startovním poli Petra Nováková obsadila 48. místo. Na Johaugovou, sedminásobnou mistryni světa a dvojnásobnou vítězku Světového poháru, ztratila 2:58,8 minuty.

Závod mužů na 15 km klasicky je ve Finsku na programu od 12:30.