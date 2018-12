Pořád překvapuje! Obojživelnice Ledecká po triumfu na snowboardu vyhrála trénink ve sjezdu

Ledecká ovládla trénink sjezdu v SP potřetí v kariéře. Premiérově zvítězila loni v lednu v rakouském Altenmarktu-Zauchensee, ale v závodu vyšla bodově naprázdno a byla až šestatřicátá. Znovu pak kralovala tréninku před rokem 30. listopadu v kanadském Lake Louise a v závodu skončila třináctá.

V prvním tréninku ve Val Gardeně dnes Ledecká obsadila čtrnácté místo s odstupem 91 setin sekundy za nejrychlejší Ramonou Siebenhoferovou z Rakouska. Ve druhém tréninku dosáhla česká všestranná zimní hvězda času 1:24,43 minuty, skoro o dvě vteřiny lepšího, než byl dopolední výkon Siebenhoferové. Druhou Nicol Delagovou z Itálie Ledecká porazila o čtyři desetiny.

Ester Ledecká na trati Super-G ve Svatém Mořici. Jean-Christophe Bott

„Měla jsem z toho dnes dobrý pocit, oba tréninky jsem si užila. I když to byl jen trénink, tak mám samozřejmě radost. Těším se zítra na závod. Studovala jsem videa kluků, snažila jsem se to co nejvíc načíst. Myslím, že jsem se to trochu naučila," uvedla spokojená Ledecká v tiskové zprávě svého týmu.

Nejlepším výsledkem třiadvacetileté Ledecké ve sjezdu Světového poháru je sedmé místo loni z Lake Louise, kde letos skončila desátá.

„Je to jenom trénink, ale už první jízdu jela Ester dobře. Na druhou si pak vzala rychlé lyže, abychom je vyzkoušeli, jestli tady fungují. A fungovaly. Ester jela skvěle, baví jí to. Navíc ty nejlepší holky, které sjezdy mají tisíckrát najeté, tenhle sjezd nikdy nejely, což je výhoda. Stejně jako to, že Ondra tady jel hodněkrát, já byl s ním, takže máme najetou stopu," doplnil trenér Tomáš Bank.

Ve Val Gardeně pojedou ženy Světový pohár poprvé, italské středisko nahradilo v kalendáři zrušené závody z Val d'Isere. Ve Val Gardeně je sjezd na programu v úterý 18. prosince, dopoledne je před ním v plánu ještě jeden trénink. O den později se pojede super-G.