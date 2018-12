Krásná ztráta! Mám strašnou radost, jásá Ledecká

„Mám strašnou radost. Je to pěkný dárek k mému dnešnímu svátku," rozplývá se po 11. místě v super G ve Val Gardeně v tiskové zprávě Sport Investu.

Bez většího množství výraznějších na první pohled viditelných chyb projela dvojnásobná olympijská vítězka trať vytyčenou na proslulé sjezdovce Saslong.

Ester Ledecká na trati super-G ve Val Gardeně.

ČTK/AP/Marco Trovati

„Jízdu jsem si hrozně užila, každou bránu, do cíle jsem přijela úplně šťastná. Bylo mi jedno, kolik mám ztrátu, i když ta ztráta byla krásná," komentuje dále dnešní výsledek a manko třičtvrtě sekundy na první místo a pouhé dvě setiny na desátou příčku v disciplíně, v níž byla zlatá na letošní olympiádě. Ve SP však dosáhla nejvýše na devatenáctou příčku.

„Byla to pěkná jízda. Na to, co mám všechno za sebou, tak to je super výsledek," míní. „Včera (29. místo ve sjezdu) se to bohužel tolik nepovedlo, už je to cítit: operace, přesuny, přelety, nemocnice, rekonvalescence, snowboardové závody, lyžařské závody... Mám radost, že jsem ve všech lyžařských závodech dokázala bodovat, což mi přijde fantastické. Taky jsem hezky nakopla snowboardovou sezonu. Myslím, že je to pozitivní."

Z čeho má v probíhající sezoně největší radost? „Z vítězství v Cortině (ve snowboardingu) mám velkou radost, získala jsem zase žluté číslo před Vánocemi, to je takový dobrý dárek," uvedla. Ani čerstvé lyžařské výsledky - naposledy na pro ženy nové trati nijak nezavrhovala. „Už v prvním tréninku jsem se cítila dobře, ve druhém znovu, pak bohužel v závodě přišla chyba. To se holt stává, je to sport. I přesto, že toho v poslední době bylo moc, už dva měsíce v kuse jsem nebyla doma, byla jsem unavená, což je cítit, stejně jsem ráda, že jsem tady mohla být," nelituje přechodů z prkna na lyže a zpět.

Nabitý program jí nevadí. „Jsem závodní typ, kdyby to šlo a byl někde další závod, závodila bych dál, prostě bych tam jela," podotýká, přesto vnímá, že se toho v minulých týdnech sešlo hodně. „Je každopádně cítit, že závodů a přesunů bylo dost. Prožila jsem si příběh s (operovanou) rukou, pak vracení se zpátky, dlouhé cesty, přesuny, člověk sbírá síly a další den ho čeká trénink v úplně jiném sportu. To je zátěž nejen fyzická, ale i psychická, protože pořád musím být ve střehu," dodává.