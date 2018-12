Samková si říkala, že závod zruší, pak "dupala" pro výhru

"Bylo to super. Jsem ráda, jak to dopadlo, a nadšená. Je to skvělý dárek k vánocům," řekla pětadvacetiletá Samková po výhře 48 hodin před Štědrým dnem.

V Itálii organizátoři zrušili kvalifikaci a Samková si nebyla jistá, zda by neměl kvůli větru potkat stejný osud i závod. "V tréninku jsem měla občas pocit, že nedoletím na skoku. Bylo to šílený, ale jsem samozřejmě ráda, že se to odjelo," řekla se smíchem.

Osmifinále, čtvrtfinále i semifinále vyhrála olympijská vítězka ze Soči bez problémů, i když měla opět horší starty kvůli problémům s ramenem, které si v pátek vyhodila. "Rameno trošku povolilo. Cvičila jsem, ale nebylo to příjemný," přiznala.

Díky skvělé technice ale zvládala technické nástrahy trati a celé finále jela druhá za páteční vítězkou Lindsey Jacobellisovou. "Byla jsem trpělivá, i když jsem si chvíli říkala, že jsem jela jednu klopku vysoko a že mi ujede," řekla Samková.

O vítězství rozhodla manévrem před cílem. V poslední klopené zatáčce se vyvezla za Američankou. "Chytla jsem se do pytle a věděla, že mám větší rychlost," líčila. Do finiše najížděla bok po boku se soupeřkou. "Dupala jsem jak o život a bylo to těšný. Ona prkno do cíle předklopla, což já jsem kvůli ramenu nemohla, a bylo to o 0,06, ale bez fotofiniše, takže to bylo poměrně jasný. Bylo to o kousíček," řekla Samková.

Česká snowboardistka pochválila za skvělý výkon všechny soupeřky. "Bylo to hrozně těžký a o to je to krásnější vyhrát, protože to fakt není zadarmo," prohlásila.

Nyní čeká Samkovou skoro měsíc závodní pauza. Začátek ledna stráví v Česku, nebude chybět na kempu dětí na Dolní Moravě a možná pojede domácí šampionát. Pak se vydá na soustředění do Flachau. Na konci ledna odjede na trénink do Colorada, odkud se přesune do dějiště světového šampionátu