Ledecká se vrací k začátkům. Snad nevyhraje trénink, vtipkuje kouč

V únoru 2016 jako dvacetiletá dívka ověnčená snowboardovými úspěchy poprvé poměřila sílu se světovou elitou na lyžích. A hned ohromila dvěma bodovanými umístěními. Když se do Ga-Pa vrátila o rok později, poprvé se probila do elitní patnáctky. Co předvede letos?

Oblíbené místo

„Vždycky tam jezdila dobře, mohla by si věřit. Když zajede dobře trénink, povzbudí ji to pro závod,“ věří trenér dvojnásobné olympijské vítězky Tomáš Bank.

„Snad tedy trénink nevyhraje, protože když se jí to povedlo, pak vždycky udělala nějakou chybu,“ usmívá se kouč. Jeden z tréninků už Ledecká vyhrála v italské Val Gardeně, rakouském Altenmarktu i kanadském Lake Louise.

„Ga-Pa je můj oblíbený závod, ráda se tam vracím, je to jedna ze sjezdovek, kterou znám ve svěťáku nejvíc,“ těší se do Německa Ledecká. O uplynulém víkendu ale hvězdná obojživelnice prokázala, že jí nedělá problém naučit se i tratě pro ni zcela nové. Z italské Cortiny d´Ampezzo si odvezla osmé místo ze sjezdu.

Ester Ledecká na trati v Cortině D'Ampezzo.

Marco Trovati, ČTK/AP

„Nečekal jsem zázraky, když ten kopec neznala, a ještě to blbě začalo, když v jednom tréninku minula bránu a ve druhém spadla,“ vypráví Bank. „Ale sobota byla super. Jela sebevědomě a u Ester je velký rozdíl v jízdách, když si věří a když si nevěří,“ říká.

Ledecká navíc závodila téměř po měsíci, když z tréninkových i zdravotních důvodů zrušila plánované závody na snowboardu.

Tři závody na MS

„Spíš odpočívala, i se snowboardovým trenérem Justinem Reiterem jsme se shodli, že přecházení z lyží na snowboard je nebezpečné a zbytečné, když na snowboardu mistrovství světa stejně nepojede,“ připomíná Bank, že při termínové kolizi dostane přednost lyžařský šampionát v Aare.

Tam má Ledecká v plánu vedle svých hlavních disciplín sjezdu a super-G také kombinaci, byť slalomového tréninku měla minimum. „Trochu v létě v Chile a přes zimu dva dny před koncem roku. Nic systematického,“ přiznává Bank, že času je v nabité sezoně Ledecké minimum.

Obří slalom na rozdíl od olympiády vynechá, v té době už bude mířit právě do Pchjongčhgangu na závody SP ve snowboardingu. Nejistá je zatím i účast Ledecké při Světovém poháru ve Špindlerově Mlýně (8. a 9. 3.), který se kryje se snowboardovými závody ve Scuolu.