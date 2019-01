Děsivý pád v Kitzbühelu! Pro sjezdaře přiletěl vrtulník

Presenting: The winners of this year's World Cup Downhill 🏆Congratulation, guys!



🥇Dominik Paris 🇮🇹 1:56.82

🥈Beat Feuz 🇨🇭 1:57.02

🥉Otmar Striedinger 🇦🇹 1:57.19



The whole race report: https://t.co/21l5lwXorB#hahnenkammrace #fisalpine #skiworldcup



©️AS Photography pic.twitter.com/FvVhH7jhdx