Ledecká nedokončila super-G v Ga-Pa. Zvítězila Schmidhoferová

Rakušanka Nicole Schmidhoferová vyhrála superobří slalom Světového poháru v Garmisch-Partenkirchenu. Při neúčasti vedoucí ženy průběžného pořadí Mikaely Shiffrinové, která vyhrála všechny tři předchozí super-G, do nichž nastoupila, porazila druhou Italku Sofii Goggiaovou o 23 setin sekundy. Ester Ledecká závod nedokončila.

Sjezdařky musely v německém zimním středisku na začátek závodu dlouho čekat. Pořadatelé kvůli hustému sněžení start opakovaně odkládali a nakonec se začalo o hodinu a půl později oproti původnímu plánu.

Olympijská vítězka Ledecká, která startovala jako dvanáctá, v horní části trati útočila a na druhém mezičase vedla. V závěrečné pasáži se ale nezvládla včas dostat do brány a v pádu vyjela z trati. Na stejném místě před ní vypadla i Švýcarka Michelle Gisinová.

"Je to velká škoda. Na druhou stranu Ester vysvětlujeme, že za desáté místo je víc bodů než za osmadvacáté, takže jsem spokojen s projevem. Jízda byla aktivní, čistá, akorát to dole vzala moc napřímo. Před posledním mezičasem byla trošku nejistá a z toho pramenilo pozdější zahájení oblouku. Takhle ale musí jezdit, jestli chce do první desítky nebo výš," řekl trenér Ledecké Tomáš Bank v České televizi.

Schmidhoferová vybojovala třetí vítězství v SP v sezoně i v kariéře. První dvě výhry si připsala v závěru loňského roku, kdy ovládla oba sjezdy v Lake Louise. V průběžném pořadí SP se posunula na čtvrté místo, v hodnocení super-G je třetí.