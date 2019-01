Pančochová jako snowboardový unikát. Snažím se dělat, co umím. Ale ne víc

Před olympiádou jste plánovala, jak si po řadě nominačních závodů dáte volnější sezonu, kdy budete víc natáčet videa a méně závodit. Zatím to tak nevypadá…

To je pravda, ale mistrovství světa bude asi můj poslední závod sezony. Pak se přesunu do Japonska, kde budeme mít takový tréninkový kemp, budeme natáčet a jezdit v prašanu a koncem března máme ještě jeden kemp s Cheryl (Maasovou). Takže závodů už bude míň, teď jsem jich měla dost, jeli jsme dvakrát do Číny tam a zpátky…

Opět jste na rozdíl od minulé sezony začala závodit i v U-rampě. Co vás zlákalo?

Martin (trenér Černík) mě trochu nalomil, ať to zkusím. Rampa mi pomáhá se zlepšovat, jak je technicky náročná, není to na škodu. Nemám v ní tolik naježděno, ale je to dobrý trénink. Když se jede před slopestylem, zahřeju se a jsem na něj líp připravená.

Na mistrovství světa plánujete jet tedy slopestyle, U-rampu i Big Air?

Asi dám všechno. Uvidím, jak to bude vycházet časově, kdyby se program hodně kryl nebo bych byla unavená, ještě to můžu přehodnotit.

Jste už asi ve snowboardovém světe unikát, kdo zvládá U-rampu i slopestyle.

Teď už nejezdí oboje ani nikdo z kluků. Už v Soči to byla anomálie, kdy jsme jely oboje já a Tora Brightová, všichni se soustředí na jednu disciplínu. Ale já beru U-rampu spíš jako výplň do tréninku, než že bych v ní měla bojovat o medaili.

Ve slopestylu si na medaili troufáte? Minulou sezonu jste zakončila bronzem, před Vánoci jste byla v Číně čtvrtá, byť tam některé elitní závodnice chyběly.

Věřím, že ještě teď v Coloradu najezdím nějaké triky, ale určitě jsem víc rozježděná než třeba loni. Myslím, že jezdím pěkně a solidně, teď v Kreischbergu i Laaxu jsem měla super tréninky, ale neodjela jsem závodní jízdy. Bohužel nebyly ideální podmínky, v Laaxu to bylo s rychlostí a velkými skoky na hraně, Anna Gasserová (olympijská vítězka v Big Airu) se zranila.

I vás v kariéře potkala spousta zranění, teď jste fit?

Jsem docela v pohodě. Snažím se jezdit závody pro sebe, dělat to, co umím nejlíp, ale ne víc. Navíc teď není takový tlak jako kolem olympiády.

V Americe trávíte hodně času, jak dobře znáte dějiště šampionátu v Park City?

Byla jsem tam jednou v létě, v zimě zatím nikdy. Jsem zvědavá, jak to postaví, vloni tam byly závody juniorů a udělali asi třicetimetrový skok…

Na cestách trávíte hodně času, sezonu jste začala v Číně, pak do Ameriky, zpátky do Číny, závody v Evropě, teď šampionát opět v USA. Jak přesuny zvládáte?

Není to úplně příjemné, obvykle mi tak týden trvá, než se srovnám do normálu, pak už se přesouvám na další kontinent… Vždycky se snažím co nejrychleji hodit do rytmu, jít pozdě spát, probudit se co nejpozději, ale tělu se to ne vždycky líbí. Ale teď jsem byla v Evropě tři týdny a před mistrovstvím světa mám týden na aklimatizaci.

Šárka Pančochová na náročné trati slopestylu v čínském středisku Secret Garden.

Přemysl Vida

Jak na vás působila Čína, kde se za tři roky pojede olympiáda?

Byla jsem příjemně překvapená. Slopestyle byl dobrý, docela bezpečný, akorát dost foukalo. Ale kluci říkali, že tam Číňani postaví nějakou zeď a vyřeší i tenhle problém…

Láká vás zazávodit si tam na olympiádě?

Všechno je možné, i čtvrtá olympiáda. Když budu zdravá a půjde mi to, ráda bych tam jela reprezentovat. A kdyby mi to šlo, tak bych do čtveřice zabojovala i o nějakou tu medaili. (úsměv)