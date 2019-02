Kalamita zdržela lyžaře, Pauláthová málem nestihla trénink! Bylo to o hubu, a ještě bude, říká před super G

„Přijeli jsme ve tři ráno, spala jsem čtyři hodiny, jsem úplně hotová. Jsem ráda, že jsem tréninkovou jízdu přežila," řekla Kateřina Pauláthová po pondělním tréninku. Ani příjemné sluníčko jí strasti z cestování nevykompenzovalo. „Regenerace se moc nepovedla. Když mě ráno vzbudil budík v sedm, nevěděla jsem, kdo jsem, kde jsem," uvedla Pauláthová.

Původně měla s kolegy Ondřejem Berndtem, Janem Zabystřanem a Tomášem Klinským být na místě v neděli kolem čtvrté odpoledne. V tu dobu ale stále seděli v Praze a čekali na odlet. Původně naplánovaný na 10:45..."Pepa je zlatej. Když jsme dopoledne zjistili, že odletíme nejdřív po obědě, zůstal se mnou na letišti," rozplývala se Pauláthová nad svým přítelem, trojnásobným mistrem světa, kajakářem Josefem Dostálem.

Slalomářka Kateřina Pauláthová

archiv Kateřina Pauláthové

Další nepříjemnost ale čekala českou výpravu po příletu do Stockholmu. Odpolední spoj do Östersundu byl pochopitelně dávno pryč, začal boj o místa ve dvou následujících letech. Jenže ta rychle ubývala.

„Přebukovali nám spoj na devátou. Tak jsme si říkali: OK, dáme si večeři, počkáme. Mezitím ale posunuli odlet na půlnoc, aby ho vzápětí zrušili! Takže jsme se postavili k přepážce, řekla jsem, že jedeme na mistrovství světa, že zítra závodím," popisovala 25letá reprezentantka.

Do letadla se prý dostali na úkor Češky, žijící delší čas ve Švédsku. S přebukováním jim moc pomohla. „Jsme jí strašně vděční, protože jinak bychom tam trčeli ještě teď. Trénink nestihly Rusky, Polky. Mně řekli, že oficiální příjezd je třetího února, jinak bych mohla přijet druhého. Organizace nic moc," povzdechla si Pauláthová.

V úterý se postaví na start super G. Trať si vyzkoušela premiérově při pondělním tréninku. „Ještě tak dvacet jízd bych potřebovala. Na této sjezdovce jsem nikdy nejela, kdybych odpočívala a vynechala trénink, v úterý by to bylo úplně o hubu. Takhle aspoň vím, co mě čeká. Ale o hubu to bude stejně. Mějte se, jdu spát," dodala s úsměvem Pauláthová.