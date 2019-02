Ledeckou přemohly emoce: Spoustě lidí jsem udělala radost, pronesla v slzách

Co říkáte na závod, v němž jste porazila pouze Rumunku a Mexičanku?

Těžko říct. Myslím si, že se mi spousta věcí nepovedla, myslím, že to bylo evidentní. Nečekala jsem, že bude takhle zataženo, že neuvidím ani na krok. To byla trošku škoda... Že jsem si to tolik neužívala. Z hlediska pozitivních věcí bych dneska vypíchla, že jsem to sjela až do cíle, což je fantastický.

V čem nejvíc?

Mám kopec tenhle rok aspoň zčásti prohlídnutý. Taky velmi pozitivní věc je, že spousta lidí třeba pochopí, že ještě nemám na to dostat se do té elity. A že to opravdu na olympiádě byla jenom výjimka. A budou mi fandit a budu moct zase jenom překvapit.

Ester Ledecká na trati super-G v Aare.

Alessandro Trovati, ČTK/AP

Jak se zatáhlo, byla jste mrzutá?

Akorát jsem si vzala jiné brejle, ale ten rozdíl byl velký. (odmlčí se) Myslím si, že jsem udělala spoustě lidí radost. Bohužel těm, co mi to zrovna úplně nepřejou. Takže se budu snažit příště, stejně jako jsem se snažila teď. Uvidíme.

Spousta lidí vám ale přeje a fandí.

Těm strašně moc děkuju a omlouvám se, že jsem je dneska zklamala. (odchází v slzách)