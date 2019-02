Ledecká si rýpla do trenéra. Problémem Ester jsou pády, říká Bank

„Dostala jsem se do cíle, což byl hlavní úkol dne. Obrovská výhoda je, že teď už budu zase v pozici, kdy můžu jenom překvapit. A třeba si můj trenér Tomáš uvědomí, že to chce opravdu víc zkušeností a budu se do špice dostávat kousek po kousku. Že prostě i novináři si třeba uvědomí, že na to ještě nemám a tak," řekla Ledecká v rozhovoru pro Českou televizi po úterním super G, v němž dojela 27. „Doufám, že to pochopí spousta jiných lidí. Veřejnost a tak," dodala vzápětí.

Mezi řádky jasně sdělila, že ji drtí očekávání, která se jí nedaří naplnit. Její psychické rozpoložení není také vzhledem ke třem pádům z poslední doby ideální, což se odrazilo na pasivní úterní jízdě.

Ester Ledecká na trati super-G v Aare.

Alessandro Trovati, ČTK/AP

Jak na její rýpnutí reagoval trenér Bank, na kterého apelovala, aby si uvědomil, že potřebuje víc zkušeností, aby pronikla mezi elitu? „Mně nic neřekla. Já si to trochu uvědomuju, na druhou stranu, když je schopná zajet před čtrnácti dny osmé místo (ve sjezdu) v Cortině, tak v nějaké širší špičce je a myslím, že by si to ona měla uvědomit," podotkl Bank, podle kterého napjaté vztahy mezi ním a Ledeckou nepanují.

Ví však dobře, že na jeho svěřenkyni dopadá, že ji po olympiádě pasují všichni na favoritku, která všechno dokáže. „Věcí od olympiády se stalo hodně. Nevím, co se stalo po nedávném závodě Garmischi, protože tam jela v super-G na šesté, osmé příčce a spadla. Já si myslím, že problém jsou pády, které nastaly," naznačil Bank, že poslední pády Ledeckou negativně poznamenaly.

Lyžařský trenér Ester Ledecké Tomáš Bank.

Vlastimil Vacek, Právo

„Když se závodníkovi podaří spadnout třikrát za čtrnáct dní, tak ho to znejistí. A to nejhorší, co se může stát, se stalo těsně před závodem. V Aare spadla v tréninku, doletěla do sítě. Nebyl to hrozný pád, ale člověk znejistí. A nejistý lyžař prostě nejede dobře," uvedl Bank.

Vnímá, že díky zlatu z olympiády je Ledecké reálný obraz jiný, jak lyžařka neznačila? „Všichni říkají, že olympiáda byla náhoda. Ale není to náhoda. Měli jsme možná trochu štěstí, ale kdyby na to neměla, tak by nemohla vyhrát. Taková náhoda se nemůže stát. Všechno nám klaplo, ona zajela skvělou jízdu a vyšlo první místo," podotkl Bank.