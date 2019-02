Že je kombinace příprava na nedělní sjezd? Nic vlažit nebudu, ujišťuje Ledecká

Ledecká v úterý obrečela nepovedený super obří slalom, včera však už byla znovu v dobré náladě. Po vydařené tréninkové jízdě vykouzlila v cíli úsměv. „Byla jsem se proběhnout, vyčistila si hlavu. Jsem zase ok," zářila Ledecká.

Kombinaci nebere jako zpestření mezi super-G a nedělním sjezdem. „Nic vlažit nebudu, pojedu to nejlepší, na co budu mít. Moc se těším, mám slalom ráda. Oproti rychlostním disciplínám je na trati strašně branek, v nich se vyřádím, můžu do nich pořádně mlátit. Mám svůj lokýtek, vždycky sejmu nějakou bránu. A pak dostanu vynadáno," smála se Ledecká.

Ester Ledecká dojela v tréninku na pátém místě

Giovanni Auletta, ČTK/AP

Klasický slalom příliš netrénuje, což může být její hendikep. „Trenéři mi ho nedovolují trénovat. Ne proto, že by se mi postavili na truc, ale protože nemáme vůbec čas. Jsou na rozdíl ode mě chytří, já bych totiž trénovala všechny disciplíny pořád. Což nejde. Mám radost, že jsem je ve středu přinutila na tři jízdy," pronesla Ledecká.

Slalom pro kombinaci jela naposledy naostro před dvěma lety na MS ve Svatém Mořici, kde v kombinaci skončila dvacátá. Jde o její dosavadní nejlepší výsledek na světových šampionátech. S jakým umístěním by byla spokojená v Aare?

„Doufám, že se mi trošku povede, aby to nebyla úplná ostuda. Věřím, že nebude moc foukat, a také, že se kvůli počasí nepřehodí disciplíny. Kdybychom jely první slalom, by bylo nepříjemné," dodala Ledecká.

Trenéra Ondřeje Banka těší, že se Ledecká během tréninků v Aare ve slalomu rapidně zlepšila. „Každý den měly jízdy velký zlepšení. Myslím, že to může být klidně zajímavý závod," podotkl Bank. Kombinace začne sjezdem (start ve 12 hodin), slalom je na programu od 16:15.