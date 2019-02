Ledecká po sjezdu mířila na oběd, Slováci si brousí zuby na zlato

Ledecká na průběžnou vedoucí závodnici ztrácí vteřinu a 14 setin. „Jdu na oběd, budu mluvit po závodě, díky," pronesla v mixzóně Ledecká, která před dvěma lety na šampionátu ve Svatém Mořici skončila v kombinaci dvacátá. Druhá Češka Kateřina Pauláthová dnešní kombinační sjezd dokončila na 31. místě. Zklamaná nebyla, velké šance si před závodem nedávala. Byla především ráda, že dojela.

„Měla jsem ze skoků stres celou noc, skoro jsem nespala. Ptám se všech trenérů a závodníků, co mám dělat, abych neletěla na patky. Ale jak se leknu uprostřed, postavím se a tím pádem mě odstředivka tlačí dozadu a letím hůř. Prostě jsem se to nenaučila," uvedla Pauláthová.

Ester Ledecká během kombinačního sjezdu na MS v Aare.

Marco Trovati, ČTK/AP

Skvěle kombinaci rozjela Petra Vlhová. Vzhledem k tomu, že slalom je její parádní disciplínou, je i přes osmou průběžnou pozici favoritkou na zlato.

„Počítala jsem, že když se vejdu do sekundy a půl, bude to dobré. Přijela jsem do cíle, měla jsem sedm desetin a věděla, že v cíli jsou už dobré sjezdařky. Mám dobrou pozici, uvidíme, co slalom," říkala v cíli Vlhová. Pokud útok na zlato vyjde, bude to pro Slovensko historicky první triumf na mistrovství světa.

Slalom do kombinace začne v 16:15 hodin.