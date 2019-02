Za odcházející legendou pro podpis. Svindal je můj vzor, řekl nejlepší Čech ve sjezdu

Dojel do cíle, sklopil oči. Jeho výraz jasně říkal: Měl jsem rozhodně na víc. Český lyžař Jan Zabystřan nakonec v sobotním sjezdu na mistrovství světa ve švédském Aare skončil 47., i tak byl nejlepší z české trojice. „Jsme tam seřazení vzadu, no," hlesl Zabystřan.

Jaký pocit máte ze své jízdy?

Nejsem spokojený. Po dobrých tréninkových jízdách jsem si myslel, že můžu atakovat třicáté místo. Kvůli sněžení to chtělo jet přesnou stopu. Bohužel v horní pasáži jsem sjel do hlubokého sněhu, pak už jsem nenabral rychlost do zbývajícího sjezdu.

Stopu vám překvapivě projel elitní rakouský sjezdař Reichelt, kterého jury zařadila na konec startovní pole kvůli neúčasti na losování. Co jste tomu říkal?

Zprvu jsme nevěděli, proč tam s námi je, pak přišla informace, že kvůli tomu, že v pátek nedorazil na losování. Říkali jsme si, že je to možná pro něj i lepší, protože jak napadl sníh, první závodníci neměli až tak rychlou stopu.

Málem jste nezvládl cílový skok. Co se přihodilo?

Měl jsem ho pod kontrolou. Když jsem na skok najížděl, doufal jsem, že poletím normálně, ale jedna ruka mi zůstala trochu vzadu. Neměl jsem strach, že bych dopadl na záda. Fyzioterapeut mi ale říkal, že už měl docela strach. Asi to vypadalo hůř, než jaké to bylo.

Sobotní sjezd byl posledním závodem kariéry legendárního Nora Aksela Lunda Svindala. Jste rád, že jste byl u toho?

Určitě, je to můj vzor. Skončil druhý, takže pro něj úplně úžasný konec kariéry.

Půjdete si pro podpis?

Možná jo. Abych ho pak mohl svým dětem ukázat, že jsem závodil s takovou legendou. Je pravda, že my dva se moc nepotkáváme, když přicházíme do hospitality, on už je většinou na startu (směje se). Je vysoký jako já, chtěl bych zatáčky projíždět jako on. Musel bych ale zesílit. Možná v budoucnu proto budu jezdit spíš slalomy a točivé disciplíny.

Nedávno ve sjezdu ve Wengenu jste si vyjel první body do Světového poháru. Jak dlouho může trvat, abyste je získával pravidelně?

Uvidíme. Snad by se něco mohlo povést v alpské kombinaci, uvidíme. Chtěl bych zabodovat také v točivých disciplínách. Chce to ten první krok a zabodovat. Pak už vás sebevědomí posune výš.