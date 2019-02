Ledecká v tréninku spálila lyže, servisman Olsen pro nedělní sjezd vybral pár číslo čtyři

„Soupeřím s kolegy-servismany, kteří jsou nejlepší na světě, snažím se nic nepodělat. Mně stačí, když nezkazím Ester závod. Když jsou lyže konkurenceschopné, jsem moc rád. Věřím, že tomu bude i při sjezdu," říká skromně Kouřil.

V jedné z mnoha buněk, umístěných v areálu Ski arény v Aare, je od minulého čtvrtku jeho království. Každý den tu tráví hodiny při přípravě lyží pro nejlepší českou lyžařku. V sobotu odpoledne začal chystat pár pro sjezd, v němž se mimo jiné bude loučit historicky nejúspěšnější světová lyžařka, Američanka Lindsey Vonnová. A ve kterém bude chtít Ledecká zaútočit na první patnáctku.

Servisman Ester Ledecké Petr Kouřil.

Robert Neumann, Právo

O stěnu je opřeno několik párů, Olsen sáhl pro lyže s číslem 4. S nimi dnes Ledecká vyrazí do boje. „Momentálně nemáme moc do čeho hrábnout. Ester chce vyzkoušené lyže, na kterých odjela alespoň nějaký trénink. Máme tady šest párů dlouhých lyží, ale na některých zatím neměla možnost jet, jedny jsou zničené, jedny spálené. Takže proto čtyřky," vysvětluje Kouřil, známý víc pod přezdívkou Olsen.

Co si představit pod pojmem spálené? „Při druhém tréninku v Aare jela Ester naplno až do cíle, byla trochu překvapená, že už to končí. Jak agresivně brzdila, rozžhavila se hrana, která spálila skluznici kolem ní," popisoval Kouřil, který před lety učil lyžovat děti a juniory. Do trenérského týmu Ledecké naskočil v květnu 2015. Zprvu královně alpského snowboardingu pomáhal při trénincích na lyžích, poté změnil roli, stal se z něj servisman. Třiadvacetileté závodnici chystá lyže a prkna.

Ester Ledecká na trati kombinačního sjezdu během MS v Aare.

Alessandro Trovati, ČTK/AP

V letošní sezóně spíš lyže, které jsou na přípravu náročnější. „Základ je skluznice. Věřím, že zvolím správný vosk. V závodě rozhodují setinky, při sjezdu to bude hodně našlapaný," myslí si Kouřil. Lyže pro Ledeckou na sjezd měl nakonec v péči dvě hodiny.

„Nemám takové zkušenosti. Jak si nejsem tolik jistý, snažím se dělat o to víc. Pořád se k lyžím vracím. Momentálně preferujeme, aby hrany byly hodně ostré, aby se na nich Ester cítila dobře," pokračuje Kouřil, jenž Ledecké nachystal prvotřídní lyže pro zlaté super-G na loňské olympiádě v Pchjongčchangu.

„Věc se má tak, že se snažím práci dělat nejlíp, jak umím. Dát Ester něco extra ode mě vyžaduje také něco extra, jenže to já nemám. Jde právě o ty zkušenosti. Na Ester toho teď leží hodně, když lyže pokazím, nakládám jí na záda ještě věc navíc. I seberychlejší lyže totiž neobstojí, pokud jsou špatně připravené. Rozhodující je, co z nich udělá servisák," uzavírá Kouřil.