Divoká oslava na mistrovství světa šokovala fanoušky a outsider byl za hvězdu

Poslední místo? No a co? Jsem v cíli. To se musí oslavit. Libanonský lyžař to po dojetí prvního kola obřího slalomu na MS ve švédském Aare pořádně rozjel. Pomalu to vypadlo, jako by získal medaili, předvedl totiž fanouškům oslavnou taneční kreaci a vysloužil si pozornost médií. Přesvědčit se můžete na přiloženém videu.