Ať padají třeba trakaře, Shiffrinová a spol. pojedou na krásných sjezdovkách!

Teploty ve Špindlerově Mlýně se však ve středu a ve čtvrtek dostaly nad deset stupňů. I tak udržíte sjezdovky ve výborném stavu?

Máme dobrou vrstvu, v posledních dnech to přimrzlo. Museli jsme odškrabat nový sníh, v úterý během pár hodin napadlo patnáct centimetrů prašanu, pracovali jsme do noci. Jak na trať svítí slunce, je naměklá, čekáme, co to udělá. Snažíme se povrch udržet, aby byl co nejrovnější a nejlepší.

Lze na úpravy trati využít i těžkou techniku?

Jezdíme v pluhu na lyžích, odtlačujeme přebytečný sníh ke krajům. Velká technika by tomu uškodila, rolba se do sněhu zaboří a zmrzlá vrstva není tak tlustá, aby rolbu udržela. Už se dělá všechno ručně. Sjezdovka bude držet. Přimrzlo to dostatečně, takže na závod to udržíme.

Ve čtvrtek tribuny ve Svatém Petru ještě zely prázdnotou. O víkendu má sledovat souboje světové elity deset diváků.

Podle předpovědi má ale v pátek i v sobotu pršet...

Zatím vypadá, že pršet bude jenom maličko. Ale vzhledem k tomu, že na svahu je trochu nového sněhu, tak nám déšť spíš pomůže. Sníh se namočí a slepí se.

Nezvažujete posunutí startu o hodinu dřív, kdy bude chladněji?

To nám bohužel nedovolují televizní časy, děláme přenos do celého světa. Jedině v případě opravdu špatného počasí, ale dopředu to nejde.

Součástí příprav ve Špindlerově Mlýně byla i zkouška medailového ceremoniálu.

