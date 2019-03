Pauláthová v slzách, koleno nevydrželo. Špindlu jsem obětovala všechno, smutnila lyžařka

Věděla, že jde do velkého risku. Přesto šla do boje. Přes bolest. Tak moc chtěla česká lyžařka Kateřina Pauláthová odjet závod Světového poháru v obřím slalomu ve Špindlerově Mlýně. Na páteční start prvního kola se postavila s poškozeným meniskem, bohužel po projetí několika branek jí koleno poručilo: stop!

„Dalo by se říct, že start v závodě byl výhrou touhy nad rozumem," řekla Pauláthová. V očích se jí leskly slzy. Zraněními pronásledovaná lyžařka cítila obrovskou frustraci a bezmoc. „Moc jsem chtěla ve Špindlu startovala a ukázat se alespoň na startu. Obětovala jsem tomu všechno. Doufám, že jsem nikoho nezklamala," špitla 25letá Pauláthová.

Koleno si pochroumala na únorovém mistrovství světa ve švédském Aare, do Krkonoš přijela s vědomím, že po sezoně musí na operaci. Po šampionátu podstoupila vyšetření na magnetické rezonanci, které odhalilo prasklý meniskus. Zkřížený vaz, s nímž byla na zákroku před dvěma lety, by měl být v pořádku.

Prášky proti bolesti nepomohly

„Ještě minulý týden v koleni píchalo, včera na tréninku jsem už nebyla schopná sjet půl trati. Koleno hodně nateklo," popisovala Pauláthová strasti posledních dnů. Start v závodu konzultovala s doktorem, v pátek ráno si vzala prášky proti bolesti. Nepomohly.

Další smolný okamžik psychicky českou reprezentantku tvrdě zasáhl. „Na trénincích nebo při závodě jsem mezi lidmi, není to tak hrozný. Ale když přijdu na pokoj, tak přijde peklo," přiznala Pauláthová.

Její kariéra je orámovaná těžkými zraněnými, kvůli přetrženému vazu byla půl roku mimo. Teď jí čeká další pauza. Najde v sobě mentální síly na další náročný návrat?

„Motivace tam je. Uvidíme, co v koleni všechno bude. Doktor si myslí, že to je jenom meniskus, což je banalita, to bych byla za pět týdnů zpátky a makat dál. Jestli to bude něco horšího a budu zase mimo půl roku, tak to bude těžký. Nechci to už znovu zažívat," povzdechla si Pauláthová.