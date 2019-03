Triumf nad Shiffrinovou? Každá výhra nad Mikaelou mi dodává sebevědomí, říká slovenská kometa Vlhová

Žene vás dopředu právě motivace porážet Shiffrinovou?

Každá výhra nad Mikaelou mi dodává sebevědomí. Je fajn závodit proti ní, tlačíme se navzájem. Možná to bude příští sezonu jiné, kdo ví. V první řadě jsem ale nadšená, že jsem ve Špindlu zvítězila, a ne z toho, koho jsem porazila. Příště může být všechno jinak.

Vzhledem ke zlatu v obřím slalomu na únorovém MS, cítila jste teď velká očekávání?

Šlo o první závody od šampionátu, každý čekal, jestli zlato potvrdím. Někdy není snadné naplnit očekávání, ve sportu se může stát cokoli. Vnímám, že patřím mezi favoritky, snažím se s tím vyrovnat.

Americká lyžařka Mikaela Shiffrinová během obřího slalomu ve Špindlerově Mlýně.

Vlastimil Vacek, Právo

Vnímala jste obrovskou podporu slovenských fanoušků?

Bylo pro mě speciální závodit ve Špindlu, Česko a Slovensko jsou si blízko. Atmosféra byla úžasná. Normálně diváky nevnímám, ale tady byli hodně hluční, pořádně křičeli. Takže jsem je slyšela před cílem v obou kolech. Byli skvělí, vyhrála jsem pro ně.

Prožívala jste v cíli větší emoce než obvykle?

Mám je pořád stejné, ale už odezní dřív, než když jsem ve Světovém poháru vyhrála poprvé. Už se s tím začínám sžívat.

Fanoušci slovenské vítězky Petry Vlhové ve Špindlerově Mlýně.

David Taneček, ČTK

Sžíváte se také s rostoucí popularitou, která vám brzy změní život?

Myslím, že se mi už život změnil. Popularita je každým dnem větší a větší. Snažím se s tím vypořádat, beru to jako realitu. Nic speciálního ale nedělám, jen lyžuju. Tedy to, co mě baví.

Obří slalom se stal v poslední době vaší klíčovou disciplínou. Vidíte v něm větší šanci na malý globus příští sezoně?

Těžká otázka. Pravda je, že se cítím o něco líp v obřím slalomu než v klasickém. V něm musím zapracovat na technice. Uvidíme, co bude další sezonu. Všechno má svůj čas.

Vítězná Petra Vlhová ze Slovenska po obřím slalomu ve Špindlerově Mlýně.

Radek Petrášek, ČTK

Věříte si i na sobotní slalom?

Hlavně chci předvést jízdu bez chyb, záležet bude také na podmínkách. Nechám se překvapit.