Skvělá Anička přepsala českou historii! A teď jdu slavit, smála se Fernstädtová po úspěchu na MS

Fernstädtová udržela čtvrtou pozici z prvního dne. Reálně mohla snít dokonce o bronzu, na třetí Němku Griebelovou ztrácela 33 setin. „Byla jsem docela blízko, ale po třetí jízdě už jsem věděla, že to asi nevyjde. Ale čtvrté místo v téhle konkurenci je skvělé," těší 22letou závodnici.

Pro Fernstädtovou, která v létě přešla z německé reprezentace, byl šampionát velkou výzvou. Poté, co obhájila titul juniorské mistryně světa, ovládla Interkontinentální pohár a zajistila si účast v příští sezoně Světového poháru, chtěla prorazit mezi nejlepšími skeletonistkami planety.

Zajímavá studie vzorů na helmách závodníků na mistrovství světa ve skeletonu v kanadském Whistleru. Druhá helma nahoře zleva patří české závodnici Anna Fernstädtové.

To se jí ve Whistleru vyplnilo. Navíc přepsala tuzemskou historii. Dosavadním nejlepším českým výsledkem na MS ve skeletonu bylo 11. místo Pavla Lubase z roku 1996, mezi ženami pak 21. příčka Michaely Glässerové ze šampionátu před 8 lety.

„Vím, že jde o historický výsledek pro český skeleton, moc mě to těší. Vyrovnala jsem si taky svoje maximum z mistrovství světa, ještě za Německo jsem před dvěma roky byla čtvrtá. Ale čtvrté místo za Česko stavím určitě výš," uvedla Fernstädtová.

Česká skeletonistka Anna Fernstädtová během mistrovství světa v kanadském Whistleru.

„Po mém příchodu do české reprezentace jsem nevěděla, jak to bude vypadat, všechno bylo náročnější než v Německu. Byla to pro mě první sezona bez velkého týmu, musela jsem si zvykat, hlavně na saně. Ale skončilo to moc dobře, sezona se povedla náramně," podotkla rodačka z Prahy, která se prý už těší na tu příští. V ní naskočí do kolotoče Světového poháru. „Ale teď budu slavit. Aspoň trochu," smála se Fernstädtová, jejíž čas by mohl přijít na olympijských hrách v roce 2022.