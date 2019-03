Slalom ve Špindlerově Mlýně vyhrála Shiffrinová, Capová si vylepšila životní maximum

Na body dosáhly dvě domácí lyžařky. Patnáctá Gabriela Capová si o čtyři místa vylepšila životní pohárové maximum. "Jsem šťastná, Bylo to těžké po psychické stránce. Na konci sezony trochu docházejí síly," řekla novinářům Capová.

Martina Dubovská byla třiadvacátá a do bodované třicítky se prosadila poprvé v sezoně. Devatenáctiletá Klára Pospíšilová jela z 58 slalomářek v úvodním kole jako poslední a premiéru v SP nedokončila.

Mistryně světa Vlhová se v krkonošském středisku spustila mezi branky se startovním číslem jedna a první jízdu jí komplikovalo sněžení. Shiffrinová, už jistá vítězka celkového pořadí slalomu i celého Světového poháru, ji jednoznačně předčila o 1,33 vteřiny. Slovenku posléze překonaly ještě dvě soupeřky, na třetí Fridu Hansdotterovou ze Švédska ale ztrácela Vlhová jen pět setin.

Olympijská vítězka Hansdotterová druhé kolo pokazila, zato Shiffrinová byla mezi brankami opět suverénní. Náskok z první jízdy před Holdenerovou zvýšila bezmála o půl sekundy a zaznamenala 58. výhru v SP. "Riskovala jsem podle svých představ a jsem spokojená s jízdami v obou kolech," řekla Američanka a omlouvala se zástupům slovenských fanoušků, že nenechala vyhrát Vlhovou.

Její patnácté prvenství v sezoně je novým rekordem. Dosud se o něj dělila se Švýcarkou Vreni Schneiderovou, která kralovala ročníku 1988/89. "Je to neuvěřitelné. Sama jsem si nedovedla představit, že by se to někdy mohlo někomu povést. Vreni je lyžařskou legendou a nic to neubírá z její slávy. Snad můžu být inspirací pro další generaci lyžařek, jako byla ona pro mě," řekla Shiffrinová.

Vlhová přiznala, že ve slalomu na trati bojovala, ale jako v obřím slalomu se vyhecovala i díky bouřlivému prostředí. "Nahoře jsem slyšela, jak to dole bouří, tak to bylo náročné, mám radost, že jsem to před nimi dokázala. Jsem třetí, i když se štěstím a s velkou ztrátou, ale mám další pódium," uvedla Slovenka.

Capová byla po prvním kole devatenáctá. Na tuto příčku už v SP dvakrát dosáhla, tentokrát ji ale v druhé jízdě i díky výpadkům několika soupeřek dokázala vylepšit. Také Dubovská si připsala nejlepší umístění v sezoně. "Prožívám složitou zimu, ve všem, a tohle je odměna. Těším se i z toho, že je to doma," řekla Dubovská.

Dvě Češky jely ve druhém kole slalomu Světového poháru po dvou letech. Naposledy v březnu 2017 doplnila tehdy druhou Šárku Strachovou právě Dubovská, která v americkém Squaw Valley dojela devatenáctá.