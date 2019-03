Špindl sklízí chválu! Věřím, že se sem Světový pohár vrátí co nejdřív, přeje si šéf závodů

Byly nadšené. Po obou závodech, pátečním obřím slalomu i sobotním slalomu, pěly nejlepší lyžařky světa chválu: na zájem i chování fanoušků, na báječnou atmosféru, na organizaci. Nenuceně, samy od sebe. „Doufám, že se Světový pohár do Špindlerova Mlýna vrátí dřív než za osm let," uvedla například na závěr tiskové konference druhá ze slalomu Švýcarka Holdenerová.

„Je to boží, super. Závodnice byly opravdu upřímně nadšené, říkaly nám to už při pátečním veřejném losování. Žasly, kolik lidí se na ně v dešti večer přišlo podívat. Souhlasím s jejich komentáři, věřím, že to tak cítili všichni. Akce se povedla, myslím, že si můžeme pogratulovat," radoval se šéf dvoudenního klání Max Gottfried.

Světový pohár se jel v Krkonoších po osmi letech, vrátit se může nejdřív za čtyři roky. Organizátoři teď Mezinárodní lyžařské federaci vyslali vzkaz: takovou akci dokážeme s přehledem zvládnout. „Rád bych věřil tomu, že to může pomoci k tomu, aby se do Špindlu Světový poháru vrátil co nejdřív, tedy za čtyři roky," přeje si Gottfried.

Max Gottfried.

Sport Invest

Co je k tomu ještě potřeba? „Je to především o práci na poli diplomacie. Vážím si lidí, kteří letošní svěťák zařídili, a kopou dlouhodobě za jeho pořádání v Česku. Věřím tomu, že znovu udělají maximum, abychom se o tento podnik mohli se světem podělit," uvedl Gottfried.

Vzhledem k proměnlivému počasí, kdy nadprůměrně teplé slunečné dny střídala ochlazení s déštěm nebo mokrým sněhem, nebylo snadné udržet sjezdovku „v kondici". „Nejtěžší bylo připravit trať na sobotní první kolo, udržet zároveň i pozornost diváků. Když začne sněžit a věci na sjezdovce se začnou mírně komplikovat, tak si člověk musí vždycky uvědomit, že kromě závodnic tady má tisíce fanoušků a musí se povést všechno," podotkl Gottfried.

Co podle něj Světový pohár ve Špindlerově Mlýně českému lyžování přinese? „Jde o jeho prezentaci, obecně i Česka, českých hor. Ukazuje hlavně dětem, které jsou k lyžování vedeny, že je to krásný sport. Když ho tady mohly vidět naživo, do budoucna nám to možná přinese další superhvězdu. Podobně slavnou jako Ester Ledecká nebo Petra Vlhová," doplnil Gottfried.