Capová skončila celkově druhá mezi slalomářkami Evropského poháru

Lyžařka Gabriela Capová skončila celkově druhá v hodnocení slalomu Evropského poháru. Do nedělního posledního závodu v italské Folgarii vstupovala z vedoucí pozice s náskokem 15 bodů, ale předstihla ji domácí Lara Della Meaová. V konečném pořadí na ni pětadvacetiletá Češka ztratila 45 bodů.

Della Meaová totiž slalom ve Folgarii dokončila na stříbrné pozici, zatímco Capová byla třináctá. Hned za ní následovala reprezentační kolegyně Martina Dubovská.

Konečné druhé místo Capové je nejlepším umístěním české lyžařky v Evropském poháru, mezi muži dokázal Petr Záhrobský dvakrát vyhrát hodnocení super-G (v letech 2009 a 2010). Capová v tomto ročníku vyhrála závod v rakouském Obdachu, kde byla i druhá, dohromady získala 353 bodů. Třikrát dokázala v sezoně bodovat i ve Světovém poháru.

Po finále EP převládalo v Capové zklamání. "Byl to pocit, jako když se dostaneš do finále velkého zápasu v tenise a ten zápas prohraješ," uvedla pro svazový web. "Chvilku mi bude trvat, než z toho začnu mít radost. Samozřejmě si druhého místa vážím, je to skvělý úspěch, ale pocity hned po závodě byly zklamání," dodala.