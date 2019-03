Rychlostní lyžař Čermák zopakoval na MS osmé místo, vyhrál Origone

Do patnáctičlenné finálové jízdy Čermák prošel díky semifinálové rychlosti 215,440 km/h. V boji o medaile se zlepšil na 222,085 km/h a osmým místem vyrovnal své maximum z minulého šampionátu v Idre a z roku 2013 ve Varsu. "Jasně, šlo to líp, ale potvrzuji výsledek z minulých mistrovství, tak to na týpka z půjčovny není asi špatný," zhodnotil Čermák šampionát na sociálních sítích.

"Měl jsem na pětku, ale při tom chaosu na startu to beru," řekl ČTK lyžař z Harrachova, přezdívaný Raketa. "Padalo kamení a nestartovalo se podle listiny. Prostě se šlo honem honem, ať jsme pryč. Hlava myslela na jiné věci. Ale mám dobrý skalpy," pochvaloval si Čermák, že například o místo předčil Itala Ivana Origonea, který výkonem 254,958 km/h drží tři roky světový rekord.

Šestnáctý skončil Petr Štěrba a o dvě místa za ním byl Radim Palán. Petr Urban vypadl už v pátek po prvním kole, v kterém obsadil 28. místo.

Simone Origone jel rychlostí 228,862 km/h a vrátil se na trůn po šesti letech. V minulosti zvítězil v letech 2005, 2007, 2009, 2011 a 2013. Backlundová výkonem 221,266 km/h navázala na triumfy z let 2013 a 2015.

Bez medaile skončila rakouská sjezdařka Nicole Schmidhoferová. Vítězce malého křišťálového glóbu za sjezd ve Světovém poháru stačila rychlost 217,784 km/h na čtvrté místo.