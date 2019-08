Třicet kilo v náručí a akrobati nad hlavou. Ledecká si připadala až nepatřičně

Má trofej od sportovců pro vás speciální hodnotu?

Je to něco jiného, než když výkony hodnotí novináři, protože sportovci si všechnu tu dřinu a příběhy prožívají, mají na to jiný pohled než normální veřejnost. Takže je to hrozně vzácné ocenění. A když vidím, jaké legendy získaly cenu přede mnou, připadám si fakt až nepatřičně.

Vyhlášení vám zpestřila show v parkúru, kdy přes vás skákali akrobaté. Bála jste se?

Já byla v takové poloze, že kdyby mi dopadli na hlavu, možná bych mohla být i mrtvá. Ale co jsem viděla, ti kluci skákali dobře a já byla ráda, že jsem mohla být součástí té show.

Ester Ledecká převzala cenu Jiřího Gutha-Jarkovského v sídle ČOV v Praze.

Vlastimil Vacek, Právo

Lákalo by vás si podobné kousky někdy zkusit?

Chtěla bych, ale zatím nemám moc čas. Já si i hledala, že bych si zkusila nějaký parkúrový kurz, ale asi by to nebylo úplně dobré na kolena a klouby, které potřebuju.

Jak daleko jste s přípravou na zimní sezonu?

Zatím mám za sebou suchou přípravu, kterou jsem absolvovala tradičně v Řecku. Pak jsem jela do Salcburku na zátěžové testy a na deset dnů na ledovec. Teď jsem pár dnů tady a zase pojedu do Chile.

Tam už vás čekají i nějaké závody?

Měli jsme je v plánu, ale museli jsme to přehodnotit. Místo La Parvy, kam jsme jezdili poslední čtyři roky, pojedeme o něco jižněji, je tam dokonce aktivní sopka, tak budeme doufat, že nepšoukne a nezahalí nám celou horu kamínky, prachem nebo lávou. Podmínky pro trénink rychlostních disciplín jsou v Evropě špatné, to je v podstatě jediné místo, kde se dá něco natrénovat, bude tam spousta sjezdových týmů, tak snad se tam s někým spojíme. Ale na závody se samozřejmě strašně těším, už mám bez nich absťák.

Jak se projevuje?

Třeba že řeknu mamince, ať měří, za jak dlouho vyběhnu po schodech do bytu. Při plavání zase někdy vyzvu Janka, aby posledních pár bazénů absolvoval se mnou a já se vyhecovala.

Co zkusit závody na windsurfu? Podle videí na sociálních sítích vám jde.

Já už před lety zkoušela nějaké amatérské instruktorské závody a od sponzora jsem dostala nabídku na příští rok na závody ve Francii, kde jezdí snad tisíc prken. Mě to strašně baví, občas si někoho vytipuju a snažím se ho předjet, i když on ani neví, že s ním závodím. (úsměv)

Ještě před odletem do Chile vás čekají státnice na Vysoké škole finanční a správní. Jste připravena?

Mám úplně všechny otázky, teď budu postupně zjišťovat, co už jsem zapomněla. Teď se učím ty na konci, ty první zase neumím. K večeru budu mít hysteráčky, ale doufám, že to zvládnu. Jsem ráda, že se mi to povedlo rozložit, než poletíme do Chile, čeká mě makroekonomie a mikroekonomie, potom sociologie, psychologie a marketingová komunikace. A odevzdávám bakalářku.

Na jaké téma?

Jmenuje se to sportovní PR a PR sportovce – Ester Ledecká. Dostala jsem za úkol seminární práci v rámci zápočtu, nějakou patnáctistránkovou. Nějak jsem se do toho zažrala, začala jsem i sbírat materiály, bavilo mě to. Pan profesor mi navrhnul, abych pokračovala a téma rozvinula, tak jsem si to vzala jako bakalářskou práci.