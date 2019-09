Kajakářka, tenistka i jako šerpa. Hvězdná lyžařka nabírá sílu na novou sezonu

Zimní sezona se pomalu blíží a lyžaři i lyžařky už mají napilno. Vedle toho, že trénují na ledovcích, tráví také hodně času nejrůznějším posilováním a nabíráním fyzičky. Stejně tomu je i u jedné z nejtalentovanějších slalomářek současnosti, Petry Vlhové. Čtyřiadvacetiletá Slovenka zkusila všechno možné, aby nabrala alespoň trochu svalové hmoty ve vrchní části těla.

„Sezonu má Petra rok od roku úspěšnější. Fyzicky je na tom stále lépe. Měnit to, co funguje nemá smysl. Prioritou pro nás byl silový trénink,“ uvedl Šimon Klimčík, kondiční trenér Petry Vlhové ve slovenských médiích, na co se v přípravě zaměřili. „Protože má Petra mezi vrchní a spodní části těla nerovnováhu, zařadili jsme do tréninku i pádlování v kajaku. Potřebovali jsme, aby trochu ve vrchní části těla zesílila,“ vyprávěl Klimčík dál.

„Do programu přibude několik paralelních slalomů a odpich ze startovní brány je podobný záběru v kajaku. Mohlo by jí to pomoci, aby na startu neztratila mnoho času,“ líčil dál. „Můžu se pochlubit, že jsem se s kajakem ani jednou nepřevrhla,“ doplnila Vlhová, která také hodně jezdila na kole a hrála tenis. A aby toho nebylo málo, posilovala také tím, že na zádech nosila těžké náklady do kopců.

Nyní zase vyrazí na ledovce, kde bude pokračovat v tréninku slalomu, obřího slalomu a paralelního slalomu, v nichž patří k absolutní světové špičce. Co všechno v sezoně absolvuje, o tom se úřadující mistryně světa v obřím slalomu teprve bude rozhodovat. „Uvidím, jak se budu cítit. Kombinaci bych měla jezdit, jestli ale zkusím i sjezd a super-G, to bude záležet na tom, jak se mi bude dařit,“ vyprávěla Vlhová.

Co bude pro druhou ženu celkového hodnocení minulého ročníku Světového poháru prioritou v nadcházející sezoně, v níž není olympiáda ani světový šampionát? Podle Klimčíka se jeho svěřenkyně pokusí zaútočit na celkové vítězství ve Světovém poháru. „Velký křišťálový glóbus je obrovskou motivací,“ dodal Klimčík.