Ledecká jako Esterminátorka. Ujížděla před sopkou, teď chystá klonování

S motivací pro sezonu „jen“ se Světovými poháry tedy nemáte problém?

Kdepak. Já se každý rok snažím zúročit, co jsem během přípravy odtrénovala. A taky stihnout co nejvíc závodů za sezonu.

To nebude úplně snadné, často se v nové sezoně ty lyžařské a snowboardové budou krýt. Minulou zimu už se zdálo, že u vás má přednost lyžování, bude to tak i letos?

Já ani nevím, jestli mělo přednost. Teď máme hrubý plán, ale přijde určitě hodně improvizace. Zatím to vychází tak fifty fifty.

Ester Ledecká vyhlíží novou sezonu.

Vlastimil Vacek, Právo

Ale situací, kdy se budete muset mezi svými sporty rozhodnout, přijde poměrně dost.

Rozjeli jsme velký projekt na klonování, spolupracuju s laboratoří. Když se to nepovede už letos, kluci trenéři vezmou pilu a rozřežou mě… Ne, vážně, budu to dělat jako ostatní sezony, snažit se toho stihnout co nejvíc.

Vaši trenéři mluví o tom, že spolu sice ladí závodní kalendář, ale hlavní boss jste vy.

To možná ano, ale jenom do chvíle, než dojde na odpočinek, kdy se mě trenéři snaží přesvědčit, že už nemám jet další jízdu, to mě musí kurtovat k posteli. Ale že jsem boss, říkají z legrace. Největší boss je moje maminka.

Zkuste přiblížit, jak debaty o programu ve vašem týmu probíhají. Musíte občas bouchnout do stolu?

Mám kliku, že mám kolem sebe tým, který se mi snaží pomáhat. A nejen proto, že jsou za to dobře placeni… (úsměv) Vypadá to, že mě mají rádi, nebo to aspoň dobře předstírají… Fakt mi přijde, že za mě položí život. Třeba teď jsme trénovali v Rakousku slalom, a i když je říjen, ledovec tál. A kluci pak tři hodiny vysekávali branky krumpáčem z ledu.

Slalomu na lyžích jste se věnovala víc než v předchozích letech i kvůli kombinacím?

My měli tak pět dnů slalomu, což je daleko víc než předchozí sezonu, kdy jsme měli dva… Chápu, že sportů a disciplín mám moc a nedá se všechno stihnout, ale mě slalom strašně baví, tak se snažím si ho prosadit. Teď na něj došlo i proto, že na ledovci byla krátká pista, kde nic moc jiného nešlo dělat. Pro mě to byly takové Vánoce a Tomas (trenér Bank) řekl, že z toho budu těžit celou sezonu. Z toho jsem vydedukovala, že teď budu slalom jezdit až v závodech.

Rychlostní disciplíny jste letos pilovala v Chile, jen trochu na jiném místě než v minulých letech.

Byli jsme jižněji, blízko sopky v rezortu Nevados de Chillán. Já s tím kempem byla strašně spokojena, trénovali jsme s našima klukama Honzou Zabystřanem a Tomášem Klinským, což bylo hrozně fajn. Myslím, že jsme odvedli dobrý kus práce.

Ester Ledecká se svým týmem. Zleva snowboardový trenér Justin Reiter, lyžařský kouč Tomáš Bank a servisman Miloš Machytka.

Vlastimil Vacek, Právo

Sopka v blízkosti areálu je stále aktivní, měla jste z toho respekt?

Bylo to fakt zvláštní, už první den po příjezdu jsme z toho byli dost vyjukaní. Představovala jsem si, že ta sopka bude aktivní někde uvnitř a my budeme hádat, která z těch hor by to mohla být. Jenže to bylo jednoznačné, každých pět minut se z jedné z nich vyvalil obrovský oblak kouře. První týden jsme jezdili přímo pod sopkou na hraně zakázaného teritoria, kam nás vozili skútry. To bylo motivující, když mě z kopce hnala hřmící sopka… (úsměv)

Měl by s vámi objíždět závody opět i bývalý sjezdař Ondřej Bank?

Naštěstí ano, pojede s námi do Lake Louise, měl by být na všech závodech, když se nezmění termíny, protože má rozjetých asi šest projektů. Ale věřím, že spolu objedeme všechno.

Máte nového servismana Miloše Machytku, měnila jste i materiál?

Na testování lyží jsem měla spoustu času, máme i nová prkna, a taky z nich mám radost. Vypadá to totiž, že letos pojedu na snowboardu oproti minulým letům víc slalomů. A Miloš je super, nejen na servis, ale i jako chlap do týmu.