Legenda pokračuje dál. Sedmačtyřicetiletý Kasai vstupuje do své jednatřicáté sezony

Do každé sezony prý vstupuje jako kdyby byl ještě junior. Přitom mu je už sedmačtyřicet, jako české hokejové legendě Jaromíru Jágrovi. Také legendární Noriaki Kasai pokračuje ve své kariéře dál. Japonský svaz před několika dny zveřejnil nominaci, ve které nechybí ani nestárnoucí skokan na lyžích, který tak za čtrnáct dní vstoupí do své už jednatřicáté sezony.

Na startu se tak potká se závodníky, kteří v roce 1988, kdy poprvé vstoupil do Světového poháru, ještě nebyli na světě. Bývalý světový šampion v letech na lyžích má v plánu vylepšovat historické tabulky ještě několik let. Jak se již před časem nechal slyšet, rád by se zúčastnil i olympiády v roce 2022.

Noriaki Kasai will start his 31st World Cup season in just a few weeks! https://t.co/pfQIrlvCZ3#skijumping #FISskijumping pic.twitter.com/zBqaea0qnG — FIS Ski Jumping (@FISskijumping) November 6, 2019

Pokud se mu to podaří, budou to již jeho deváté olympijské hry, na kterých by se představil. Teď však má myšlenky na letošní ročník Světového poháru. V něm s pěti sty šestašedesáti starty v individuálních závodech vytvořil světový rekord. Za tu dobu se na stupně vítězů postavil třiašedesátkrát, z toho sedmnáctkrát slavil vítězství.

Do své sbírky přispěl i medailemi ze světových šampionátů. Dva bronzy získal v individuálních závodech, další dvě stříbra a dva bronzy pak v týmových soutěžích. Vedle toho je majitelem zlata z mistrovství světa v letech na lyžích z roku 1992. Na olympiádě v Soči pak přidal k bronzu z roku 1994 další dvě medaile. Stříbrnou z velkého můstku a bronz ze závodu družstev. V roce 2014 se také stal nejstarším vítězem závodu Světového poháru, když se ve finské Ruce dělil o prvenství se Švýcarem Simonem Ammannem.