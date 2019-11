Shiffrinové to jde nejen na lyžích. Hvězdná Američanka překvapila svět hudebním číslem

Kdyby Mikaela Shiffrinová nevynikala v lyžování, mohla by se živit i jako zpěvačka. Americká lyžařka se již před několika lety pochlubila tím, že nemá jen sportovní talent, ale i hudební. Svou hru na klavír představila již v několika videích na sociálních sítích. Teď se několikanásobná mistryně světa pochlubila i svým zpěvem.

Na videu, které zveřejnila na Instagramu, zazpívala a zahrála na kytaru píseň If You Need Me od americké zpěvačky a skladatelky Julie Michaelsové. Teď se však už dvojnásobná olympijská vítězka zase soustředí na lyžování. Už tento víkend pokračuje Světový pohár a Shiffrinová se ve finském Levi představí ve své parádní disciplíně, ve slalomu.

Trojnásobná vítězka celkového pořadí Světového poháru se tak řadí k mnoha dalším sportovkyním, které prokázaly, že mají i hudební talent. Jednou z nejznámějších je bývalá biatlonistka Gabriela Koukalová. Mistryně světa ve sprintu často zpívala svým biatlonovým kolegům na akcích během závodů.

Obrovský obdiv za svůj hlas získala i tenistka Serena Williamsová. Třiadvacetinásobná grandslamová vítězka se představila v emotivním videoklipu, v němž nabádá ženy, aby chodily na vyšetření k ženskému lékaři.

Další, kdo si zahrál a zazpíval ve videoklipu, byla Eva Samková. Česká snowboardkrosařka se představila v písni Barbory Polákové Poď si.